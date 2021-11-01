В Мангистау обещают выращивать в новом тепличном комплексе 150 тонн помидоров в год

Тепличный комплекс был запущен сегодня, 1 ноября. Планируется, что в теплице площадью один гектар будут выращивать 150-160 тонн овощей в год.Стоимость инвестиционного проекта 400 миллионов тенге. Теплица была построена ТОО «ЭлектроСервис», необходимое оборудование установила фирма «Serasan». В рамках проекта созданы новые рабочие места. На производство овощей трудоустроены 20 жителей района.- В ходе визита в Мангистаускую область президент поручил обеспечить доступность сельскохозяйственной продукции для сдерживания роста цен на продукты питания. В ближайшее время планируется увеличение объёмов производства в теплицах. Таким образом, специалисты в течение года полностью обеспечат население области томатами, - сказал аким района Тлек Кошмагамбетов.