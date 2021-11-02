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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:36

Просмотров: 1197

Жителей 9 микрорайона Актау возмутило уничтожение деревьев

В редакцию «Лады» обратились жильцы 9 дома 9 микрорайона с жалобой на вырубку деревьев возле их дома.

Кадр видео
Жители 9 микрорайона возмущены тем, что возле домов №8, 9 и 10 вырубают зелёные насаждения. По словам очевидцев, деревья выкорчёвывали спецтехникой сегодня, 2 ноября.





- Нас возмущает то, что они вырубают зелёные деревья, не сухостой. Все деревья в хорошем состоянии. Рабочие, которые вырубают деревья, говорят, что вместо деревьев будет установлена детская площадка. Но ведь есть место, куда можно установить площадку, не повреждая и не уничтожая зелёные насаждения. В городе и так не осталось уже деревьев, так они безнравственно берут и уничтожают последние. В Актау это не первый случай, когда вырубают деревья, а новые не сажают, - жалуются жители 9 дома 9 микрорайона.



Жители отметили, что вызывали полицию четыре раза, но на вызов никто не приехал.

- Участковый тоже сказал - обращайтесь в акимат. Никто не хочет этим заниматься. Мы просим акима Актау разобраться с безжалостной вырубкой деревьев, - говорят горожане.

Напомним, в Казахстане предусмотрены штрафы за незаконную вырубку деревьев: физическим лицам – 10 МРП; на должностных лиц, субъектам малого предпринимательства или некоммерческим организациям – 30 МРП; субъектам среднего предпринимательства – 40 МРП; субъектам крупного предпринимательства – 100 МРП с конфискацией незаконно срубленных деревьев.



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Комментарии ( 5 )

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-1
  • Ну Ну
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Жуков (Посетители) Сегодня, 14:25
Есть такая старинная казахская притча,где казахи вырубают деревья у дома для того,чтобы видеть как гости идут на той,или как враги пробираются к дому.
Похоже притча живёт и в 21 веке...
 
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  • Toryn
  • дорожник
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:55
место деревьев будет установлена - пластиковые насаждения, они вечные, а также зимой и летом одним зеленым цветом druzhba
 
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  • Ну Ну
  • Toryn
 Кинст (Посетители) Сегодня, 13:09
У нас в городе вообще есть природоохранная прокуратура? Почему полное бездействие и попустительство? Затаскать таких строителей по судам, завалить штрафами за каждый отдельно взятый кустик, дерево.... Может тогда и другие думать начнут, прежде чем ломать то, к чему отношения вообще никакого не имеют (я про посадку деревьев, уход, полив и т.д., что требует времени не один десяток 6)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Кинст
  • Ingul
  • Toryn
 smotritel (Посетители) Сегодня, 13:02
Потому что общество слепых занимается вырубкой зелёных насаждений и сухостоем. Они же элементарно не видят, что пилят, бюджет или зелёные насаждения
 
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  • Kain-Livesy
  • serg3132
  • Кинст
  • Ingul
  • дорожник
 Kitcat (Посетители) Сегодня, 12:18
Сколько зла несёт миру капитализм! Наш город прекрасный пример тому, как бесконтрольное строительство частников, взятки от них в лапы чиновникам и хамское поведение смогли уничтожить то, что строили тысячи граждан Великого Союза! Люи отдавали тут здоровье и молодость, что бы потом кто то плюнув на их труд открыл очередную обрыгальню или рассадник просрочки.

Посмотришь на старые фотографии Города и становится горько. Частная собственность - бич любого развития.
 
 

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