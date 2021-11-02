Жителей 9 микрорайона Актау возмутило уничтожение деревьев

Жители 9 микрорайона возмущены тем, что возле домов №8, 9 и 10 вырубают зелёные насаждения. По словам очевидцев, деревья выкорчёвывали спецтехникой сегодня, 2 ноября.- Нас возмущает то, что они вырубают зелёные деревья, не сухостой. Все деревья в хорошем состоянии. Рабочие, которые вырубают деревья, говорят, что вместо деревьев будет установлена детская площадка. Но ведь есть место, куда можно установить площадку, не повреждая и не уничтожая зелёные насаждения. В городе и так не осталось уже деревьев, так они безнравственно берут и уничтожают последние. В Актау это не первый случай, когда вырубают деревья, а новые не сажают, - жалуются жители 9 дома 9 микрорайона.Жители отметили, что вызывали полицию четыре раза, но на вызов никто не приехал.- Участковый тоже сказал - обращайтесь в акимат. Никто не хочет этим заниматься. Мы просим акима Актау разобраться с безжалостной вырубкой деревьев, - говорят горожане.Напомним, в Казахстане предусмотрены штрафы за незаконную вырубку деревьев: физическим лицам – 10 МРП; на должностных лиц, субъектам малого предпринимательства или некоммерческим организациям – 30 МРП; субъектам среднего предпринимательства – 40 МРП; субъектам крупного предпринимательства – 100 МРП с конфискацией незаконно срубленных деревьев.