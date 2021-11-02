Школьники из Актау изготовили биопакет из сорняков

Фото пресс-службы интеллектуальной школы

Асия Теджен и Ернар Омирзак отметили, что особенность их проекта в том, что он позволяет создать экологически чистый продукт.



- На утилизацию пластиковых пакетов, используемых в повседневной жизни, уходит более 100 лет. А наша продукция за три года превращается в перегной. А если он попадает в кислотную среду, то исчезает через десять минут, - говорят Ернар и Асия.



По словам школьников, идея родилась во время необходимости избавиться от сорняков вокруг школы. Вместе с учителями школьники решили попробовать сделать из сырья биопластик.



- Мы добавили несколько доступных добавок, чтобы сделать сорняк более гибким. Также мы добавили крахмал, красители и ароматизаторы для устранения неприятных запахов, которые мы используем в повседневной жизни, - говорит Ернар Омирзак.



Школьники говорят, что можно создать разные уровни плотности биопакетов.



- Наша текущая упаковка может вместить до 500 граммов и доступна в нескольких цветах. По нашим расчётам, при автоматизации технологии стоимость одного продукта составит 30 тенге. В будущем мы хотим защитить авторские права на наш проект, и вывести его на рынок, - сказала Асия Теджен.



В настоящее время исследователи разрабатывают механизм автоматизации процесса. Они также в поиске команды, готовой оказать техническую помощь в изготовлении машины.