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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:19

Просмотров: 929

Школьники из Актау изготовили биопакет из сорняков

Асия Теджен и Ернар Омирзак, ученики 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау, под руководством учителя биологии Гульнур Чандыбаевой нашли способ получения биопластика из сорняков. В качестве первого пробного продукта школьники сделали биопакет. Об этом сообщили в пресс-службе интеллектуальной школы.

Фото пресс-службы интеллектуальной школы
Асия Теджен и Ернар Омирзак отметили, что особенность их проекта в том, что он позволяет создать экологически чистый продукт.

- На утилизацию пластиковых пакетов, используемых в повседневной жизни, уходит более 100 лет. А наша продукция за три года превращается в перегной. А если он попадает в кислотную среду, то исчезает через десять минут, - говорят Ернар и Асия.

По словам школьников, идея родилась во время необходимости избавиться от сорняков вокруг школы. Вместе с учителями школьники решили попробовать сделать из сырья биопластик.

- Мы добавили несколько доступных добавок, чтобы сделать сорняк более гибким. Также мы добавили крахмал, красители и ароматизаторы для устранения неприятных запахов, которые мы используем в повседневной жизни, - говорит Ернар Омирзак.

Школьники говорят, что можно создать разные уровни плотности биопакетов.

- Наша текущая упаковка может вместить до 500 граммов и доступна в нескольких цветах. По нашим расчётам, при автоматизации технологии стоимость одного продукта составит 30 тенге. В будущем мы хотим защитить авторские права на наш проект, и вывести его на рынок, - сказала Асия Теджен.

В настоящее время исследователи разрабатывают механизм автоматизации процесса. Они также в поиске команды, готовой оказать техническую помощь в изготовлении машины.



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