Рейс в Дубай стартует из Актау

- Увеличение рейсов будет способствовать дальнейшему укреплению взаимоотношений между двумя дружественными странами, а также успешному развитию выездного и въездного туризма двух стран, - заверили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

Вопрос об увеличении регулярного авиасообщения между Казахстаном и ОАЭ рассматривался 2 ноября на очередном заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории страны.С декабря 2021 года авиакомпания «Fly Arystan» (группа компаний АО «Эйр Астана») планирует выполнение рейсов по маршрутам Актау-Дубай, а также Шымкент-Шарджа.