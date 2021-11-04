Спецоперация «Виктория»: Через перевербованных агентов в Актау были обезврежены иранские разведчики

Спецоперация «Виктория» - это первая серьёзная победа контрразведки. Воспоминаниями о ней делится действующий оперативный работник.С момента обретения Казахстаном суверенитета многие наши соотечественники стали возвращаться на историческую родину. С большим потоком возвращенцев контрразведкой проводилась колоссальная фильтрационная работа. С их стороны было важно не допустить проникновения не только террористов и представителей криминала, но и иностранных шпионов.Во всех регионах с претендентами на получение гражданства оперативники работали индивидуально. Результаты зависели не только от оперативного искусства каждого контрразведчика, но и их искреннего стремления разобраться в личности каждого человека.Всё началось в январе 1997 года, когда ДКНБ по Мангистауской области в Центр была направлена шифротелеграмма. Там указывалось, что в ходе опроса двух незнакомых друг с другом репатриантов Нурлана и Азата несколько их ответов были похожи на заготовленные шаблоны.Нервозность в их поведении создавало впечатление, что они проходили подготовку перед опросом и явно что-то скрывали.Они оба прибыли в нашу страну с интервалом в несколько месяцев, но из разных регионов Ирана.Нурлан - средних лет седоватый мужчина с хорошим образованием, эрудицией. Свободно владеет несколькими иностранными языками. Азат - его полная противоположность: молодой, энергичный, спортивный парень. Женился на этнической иранке.Этого сигнала оказалось достаточно для тщательной проверки обоих мужчин. Теперь предстояло выяснить истинные намерения приезда в Казахстан.Помимо наружного наблюдения, в окружение объектов удалось ввести надежную агентуру. Их телефоны и квартиры поставить на контроль. Нурлан и Азат оказались «под колпаком» контрразведки.Спустя некоторое время оперативники перехватили разговор Нурлана со своей супругой. Перед сном она шёпотом поинтересовалась у мужа по поводу иранских «коллег». Он оборвал разговор и велел ей немедленно лечь спать.Длительная слежка за Нурланом подозрительных моментов в его поведении не показала.После работы он возвращался к семье и поддерживал контакты только с людьми из устоявшегося круга общения, уже досконально проверенных оперативниками. Агентура характеризовала его только с положительной стороны.Было решено провести беседу с Нурланом и максимально, не раскрывая известные сведения, побудить его к откровенному разговору. С помощью психолога удалось найти уязвимые точки в его личности. Спустя два часа напряженной беседы он признался, что за несколько лет до прибытия в Казахстан был завербован МИБ Ирана и выполнял задания в интересах их разведки.Перед выездом в нашу страну он был тщательно проинструктирован иностранным куратором о способах выхода разведки на него для дальнейшей тайной работы, но уже на нашей территории.Спустя некоторое время после оседания в Актау он должен был получить письмо, в котором тайнописью будут указаны место и время явки. Требовалось прибыть без опозданий, держа в руке условный сигнал - это продуктовый пакет красного цвета.Нурлан убеждал контрразведчиков в преданности Казахстану и нежелании работать на иранские спецслужбы. Он сказал, что всё это время жил в страхе, не знал как лучше во всём признаться.Утром на следующий день Нурлан написал явку с повинной.Оперативники перематывали видеозапись и изучали его поведение в ходе беседы. Чувствовалось, что он не лжёт.Оказалось, что завербовали Нурлана на основе зависимости. Согласие на сотрудничество он дал лишь под давлением обстоятельств.В течение последующих нескольких недель контрразведка проводила скрупулёзную оперативную работу с перевербованным иностранным агентом. Он готовился к будущему контакту с иранскими разведчиками, но под пристальным контролем наших спецслужб.Одновременно подобным образом был разоблачён и второй завербованный наш соотечественник Азат. Аналогично, как и Нурлан, он тоже находился в ожидании условного сигнала от иранской разведки и уже был готов к участию в операции.Этой же весной 1997 года из ДКНБ по Мангистауской области поступила очередная шифротелеграмма с пометкой: «Весьма срочно!». Как выяснилось, накануне Нурлан получил посылку, в которой тайнописью была отмечена дата, время и место скорой явки с представителем разведки: 12 марта, 19:00, вход на рынок «Шапагат».В назначенный день контакт Нурлана с иностранным разведчиком был негласно записан контрразведкой.Место предстоящей встречи было взято под полный контроль, а все пути в город негласно перекрыты.Прибывшим на явку разведчиком оказался немолодой уже полковник МИБ Ирана Абур. Он прилетел в Актау транзитом через Туркменистан под видом бизнесмена.До этого момента он был известен котрразведчикам, но как предприниматель. На всякий случай его контакты тщательно отрабатывались городской контрразведкой. Тогда не было подозрений, что это иранский разведчик.Абур действовал под прикрытием двух своих коллег, которые заехали в Актау разными способами. Он снабдил нашего агента Нурлана деньгами, отработал секретные способы связи, оперативные задания и линию поведения.Нурлану требовалось немедленно приступить к расширению круга своих знакомств и сбору сведений о западных бизнесменах, а также информации о ситуации в Казахстане.В качестве второго её исполнителя спустя месяц был подключен и Азат. На него иранцы вышли уже немного иным способом. Он периодически контактировал с приезжавшими в Актау иранцами-«бизнесменами» и выполнял их поручения.Тайная работа Абура с Нурланом вызывала у контрразведчиков серьёзную обеспокоенность. Ему платили огромные по тем временам деньги и не скупились на подарки и другие знаки внимания.Аналитики контрразведки пришли к выводу, что агента готовят к выполнению важного задания иранских спецслужб.В МИБ Ирана к середине 1997 года понимали, что очередные визиты в Актау Абура могут вызвать интерес у контрразведки. Они приняли решение продолжить работу с Нурланом уже в столице, на тот момент Алма-Аты. Отныне встречи Нурлана должны были проходить только там.В операциях их прикрытия принимал участие практически весь состав резидентуры. Разведчиками во главе с резидентом применялись различные уловки и ухищрения по отвлечению внимания контрразведки.Тогда они даже не догадывались, что Нурлан является ключевым исполнителем уникальной операции «Виктория».В один из дней Абур прилетел в столицу, заселился в арендованной квартире и вышел на проверочный маршрут накануне предстоящей операции по связи с Нурланом.Для него было крайне важно убедиться в отсутствии за собой наблюдения, а для контрразведчиков - получить редкую возможность провести негласный обыск его вещей. Был сделан слепок ключей от квартиры.Не обнаружив ничего подозрительного, они уже собирались выходить, но вдруг наткнулись на небольшой листок. Он был спрятан в колпачке шариковой ручки. Это было очередное поручение для агента.На следующей явке Абур дал для Нурлана опасное задание, которое грозило не только нанесением реального ущерба нашей стране, но и крайне негативными международными последствиями.После доклада Главе государства сути задания было принято решение немедленно пресечь преступную деятельность иранских разведчиков. Сделать это можно было лишь путем их задержания с поличным в ближайшее время. На кону стояла безопасность государства.Очередная явка разведчика с Нурланом состоялась через два дня. Абур вышел из дома и прошёл двухчасовой проверочный маршрут, зашёл на территорию Никольского рынка. Там его уже ожидали двое напарников, основной задачей которых было прикрытие действий своего начальника.Установив с Нурланом визуальный контакт, разведчик повёл его к выходу с базара, подальше от посторонних глаз. Через несколько минут он уже держал документы агента в руках. Команда на задержание была отдана немедленно.Подбежавшая тотчас группа захвата скрутила Абура и двух его подельников.До самого конца подельники пытались запутать следствие, стремясь пустить его по ложному следу.В этот же день Следственным департаментом КНБ было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Обвиняемым грозили длительные сроки заключения в казахстанской тюрьме.На основании акта доброй воли Главы государства фигуранты дела были помилованы и выдворены из Республики.Тогда контрразведчики получили пять орденов и два генеральских звания.С помощью Нурлана и Азата котрразведчикам удалось не только обнаружить и обезвредить ещё более десятка иранских агентов, но и полностью понять скрытые цели иностранной спецслужбы.