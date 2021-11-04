Пыльная буря накрыла трассу Бейнеу-Сайотес

Ситуация на дороге

Сильный ветер и пыльная буря накрыли трассу Бейнеу-Сайотес сегодня, 4 ноября.



Сотрудники полиции региона призывают водителей быть предельно осторожными.



- Просим проявлять повышенную бдительность за рулем. В условиях пыльной бури видимость на трассах может падать до 100 метров, - сообщили в департаменте полиции региона.