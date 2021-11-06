«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 06 Ноября
+5...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.82 KZT
  • €1 = 496.01 KZT
  • 1 RUB = 6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:58

Просмотров: 853

Глава полиции обратился к жителям Мангистау

При организации семейных мероприятий имеются факты нарушения карантинных требований, заявил начальник департамента полиции региона Жанарбек Бактыбаев.

Фото предоставила пресс-служба департамента полиции региона
На сегодня, как отметил Жанарбек Бактыбаев, в стране улучшается эпидемиологическая обстановка. Повсеместно смягчены условия карантинных ограничений. При этом, согласно постановлению главного санитарного врача Мангистауской области, всё же ограничивается заполняемость ресторанов, кафе и банкетных залов, в которых одновременно не должно находиться более 100 человек.

- Имеются факты нарушения карантинных требований некоторыми гражданами при организации семейных мероприятий. Призываю граждан строго соблюдать условия карантина в целях обеспечения безопасности населения и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Также соблюдать законные требования сотрудников полиции и оказывать им содействие в профилактике инфекции, - обратился глава полиции региона.


За нарушение требований статьи 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) предусмотрен штраф в размере от 30 до 2000 МРП, в зависимости от тяжести последствий совершённого правонарушения.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • diger
 Не поддерживаю Поддерживаю
chrome (Посетители) Сегодня, 16:02
Когда начнёте показательные привлечения врачей (санитарных преступников), которые продают зелёные статусы не делая при этом прививок?!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика