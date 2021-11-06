Глава полиции обратился к жителям Мангистау

- Имеются факты нарушения карантинных требований некоторыми гражданами при организации семейных мероприятий. Призываю граждан строго соблюдать условия карантина в целях обеспечения безопасности населения и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Также соблюдать законные требования сотрудников полиции и оказывать им содействие в профилактике инфекции, - обратился глава полиции региона.

На сегодня, как отметил Жанарбек Бактыбаев, в стране улучшается эпидемиологическая обстановка. Повсеместно смягчены условия карантинных ограничений. При этом, согласно постановлению главного санитарного врача Мангистауской области, всё же ограничивается заполняемость ресторанов, кафе и банкетных залов, в которых одновременно не должно находиться более 100 человек.За нарушение требований статьи 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) предусмотрен штраф в размере от 30 до 2000 МРП, в зависимости от тяжести последствий совершённого правонарушения.