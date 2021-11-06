Качели для колясочников сделали в Актау

- Граждане с ограниченными возможностями являются неотъемлемой частью нашего общества. Мы хотели подарить хорошее настроение особенным детям и их родителям, установив качели именно здесь. Недавно в 19А микрорайоне были предоставлены квартиры людям с ограниченными возможностями, поэтому для удобства и доступности мы решили установить их возле областного музея имени Абиша Кекилбаева. Кроме того, дети из близлежащего микрорайона также могут покататься на качелях. Выражаю благодарность предпринимателям за содействие, которые подарили эти качели к 30-летию Независимости страны, - поделился аким Актау.

Глава региона Нурлан Ногаев в начале недели, 1 ноября, встретился с гражданами с ограниченными возможностями и выслушал их пожелания. В завершение совещания он дал ряд поручений по созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями.6 ноября аким города Нурдаулет Килыбай вместе жителями Актау с особыми потребностями побывали возле областного музея имени Абиша Кекилбаева, где установили новые качели.В одной из арочных конструкций находятся три детские качели, в другой - качели для инвалидов-колясочников и для детей.Нурдаулет Килыбай отметил, что по мере необходимости планируется увеличить количество таких качелей.