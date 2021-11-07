Странное поведение мужчины на дороге сняли в Актау

По словам жителей дома №2 в 1 микрорайоне, неадекватного мужчину они увидели после полудня 6 ноября на дороге между 1 и 3 микрорайонами.По кадрам ролика видно, что мужчина пятится спиной к движению на проезжей части. Водители сигналили ему и осторожно объезжали. Пройдя несколько метров он спотыкается и падает.В департаменте полиции региона сообщили, что вызова по этому факту не поступало. Патрули также не заметили данного мужчину.