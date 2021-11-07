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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:10

Просмотров: 2179

Странное поведение мужчины на дороге сняли в Актау

Инцидент на камеру мобильного телефона сняли очевидцы.

Кадр видео
По словам жителей дома №2 в 1 микрорайоне, неадекватного мужчину они увидели после полудня 6 ноября на дороге между 1 и 3 микрорайонами.

По кадрам ролика видно, что мужчина пятится спиной к движению на проезжей части. Водители сигналили ему и осторожно объезжали. Пройдя несколько метров он спотыкается и падает.

В департаменте полиции региона сообщили, что вызова по этому факту не поступало. Патрули также не заметили данного мужчину.




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Комментарии ( 5 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 15:32
Не удивительно .у нас многие водятлы такие и пешеходы.смотрите статистику про дтп и увидите что у многих глаза на спине.а у некоторых ише и зактрыты с траху
 
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GOAT (Посетители) Сегодня, 14:19
Kitkat,
Сорос с Гейтсом избавляются от "лишних людских ресурсов".
 
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  • Сухов.
  • GOAT
 Kitkat (Посетители) Сегодня, 13:31
В третьем районе через день вижу приседающих и идущих спиной.

А что с ними делать? Лечить бесполезно, штрафовать тоже. Изолировать надо, но тюрьмы РК это такой же ад как и тюрьмы России. Туда и врагу не пожелаю. 5 суток вытрезвителя - было бы самое эффективное, хоть как то. С последующей отработкой.

А вообще с бомжами, проходимцами, нариками и прочим сомнительным контингентом ещё лет пять назад было попроще. Их было меньше, по ощущениям раз в 10. Уровень жизни в стране сильно упал - это очевидно.
 
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  • Сухов.
  • GOAT
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:29
Это спайс.Или тяжелая наркота типа мефа
 
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  • Сухов.
  • GOAT
 Дизель (Посетители) Сегодня, 13:28
А!, ЧТО?!.. Наркота разве исчезла на просторах "великой степи", и на Магышлаке тоже!?.
Вряд ли!...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 

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