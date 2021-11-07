Зелёным накрыть ковром: Мужчина высадил тутовник в Актау

- Машины проезжают либо по тротуарной дорожке, либо прямо под окнами за нашим домом, сминая при этом колёсами кустарники и живую траву, - возмутился Михаил.

- Как раз сейчас перед морозами, когда опадают листья, благоприятное время для посадки, - отметил Михаил.

Житель дома №37 в 11 микрорайоне Михаил постеснялся фотографироваться, зато поделился, как к нему пришла идея высадить деревья.По его словам, родители привозят своих детей в IT-лицей чуть ли не к самому входу.Землю и тутовник, как он сказал, взял у родителей, которые живут в частном доме в жилом массиве Приморский. Удобрение купил в магазине.Он выкопал глубокие лунки и высадил три метровых саженца.В его планах посадить здесь ещё несколько деревцев.