Житель Мангистау умер от коронавируса

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По информации Минздрава, один летальный случай зарегистрирован в Мангистауской области. Умерший имел положительный ПЦР-тест на коронавирус.



Всего за сутки в Казахстане от коронавируса скончались 25 человек.



По состоянию на 7 ноября, в регионе зафиксировано пять новых случаев заражений и 112 фактов выздоровления.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации Мангистауская область находится в «зелёной» зоне.



На сегодняшний день в регионе I компонент вакцины получили 171 336 тысяч человек, II компонент - 149 639 тысяч человек.