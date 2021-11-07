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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:47

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Житель Мангистау умер от коронавируса

Один человек умер от COVID-19 в Мангистауской области, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Фото из доступных источников
По информации Минздрава, один летальный случай зарегистрирован в Мангистауской области. Умерший имел положительный ПЦР-тест на коронавирус.

Всего за сутки в Казахстане от коронавируса скончались 25 человек.

По состоянию на 7 ноября, в регионе зафиксировано пять новых случаев заражений и 112 фактов выздоровления.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации Мангистауская область находится в «зелёной» зоне.

На сегодняшний день в регионе I компонент вакцины получили 171 336 тысяч человек, II компонент - 149 639 тысяч человек.



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