Гибкие фиксирующие стержни установили врачи юному жителю Актау

- Преимущество гибкого стержня заключается в том, что теперь при переломах больше не требуется делать большие разрезы в конечностях для установки фиксирующих стержней. Достаточно лишь сделать разрез в один сантиметр и вводить гибкий стержень под рентгеновским контролем, - рассказал Курман Кайранов.

В августе этого года, по словам Азамата Сарсенбаева, ребёнка сбила машина. У мальчика сломалась кость.Тогда на базе детской больницы в области бедра ему установили металлические фиксаторы.На этой неделе мальчик неудачно упал и у него, к сожалению, сломались фиксаторы.Врачам на этот раз пришлось повторно проводить операцию.В течение часа детский хирург Курман Кайранов успешно заменил металлический на более современный гибкий стержень.