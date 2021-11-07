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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:00

Просмотров: 176

Гибкие фиксирующие стержни установили врачи юному жителю Актау

В стенах областной детской больницы впервые была проведена операция по установке гибких фиксирующих стержней, рассказал актауский общественник Азамат Сарсенбаев.

Фото предоставил Азамат Сарсенбаев
В августе этого года, по словам Азамата Сарсенбаева, ребёнка сбила машина. У мальчика сломалась кость.

Тогда на базе детской больницы в области бедра ему установили металлические фиксаторы.

Гибкие фиксирующие стержни установили врачи юному жителю Актау


На этой неделе мальчик неудачно упал и у него, к сожалению, сломались фиксаторы.

Врачам на этот раз пришлось повторно проводить операцию.

В течение часа детский хирург Курман Кайранов успешно заменил металлический на более современный гибкий стержень.

- Преимущество гибкого стержня заключается в том, что теперь при переломах больше не требуется делать большие разрезы в конечностях для установки фиксирующих стержней. Достаточно лишь сделать разрез в один сантиметр и вводить гибкий стержень под рентгеновским контролем, - рассказал Курман Кайранов.


Гибкие фиксирующие стержни установили врачи юному жителю Актау



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