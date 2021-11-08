Дети собрали 11 тонн мусора в Актау

- Мы ведём просветительскую деятельность в регионе, приобщая население к сортировке отходов, и дети тому не исключение. Как и в развитых странах, данный навык нужно формировать с малых лет, - считает директор компании Салтанат Бралина.

Уже четвёртый год подряд компания «EcoWasteAqtau» проводит акцию для школьников. Дети собирают пластиковые бутылки, макулатуру, алюминиевые банки и электронные отходы. После этого сдают их на переработку.За это лето актауские школьники собрали 10 874 килограмма мусора.В субботу, 6 ноября, прошло награждение четырёх победителей, которые сдали более 1000 килограммов пластика. Каждому были вручены планшет, велосипед, сертификат в магазин техники и электроники, а также скейтборд.Дети получили грамоты и памятные подарки от представителей департамента природопользования и охраны окружающей среды региона и местной администрации.Спонсорами подарков выступили «ForteBank» и НПУ «Эко Мангистау».