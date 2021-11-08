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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:08

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Дети собрали 11 тонн мусора в Актау

В акции приняли участие более 30 школьников, рассказала директор компании по сбору вторичного сырья «EcoWasteAqtau» Салтанат Бралина.

Фото организаторов мероприятия
Уже четвёртый год подряд компания «EcoWasteAqtau» проводит акцию для школьников. Дети собирают пластиковые бутылки, макулатуру, алюминиевые банки и электронные отходы. После этого сдают их на переработку.

- Мы ведём просветительскую деятельность в регионе, приобщая население к сортировке отходов, и дети тому не исключение. Как и в развитых странах, данный навык нужно формировать с малых лет, - считает директор компании Салтанат Бралина.


За это лето актауские школьники собрали 10 874 килограмма мусора.

В субботу, 6 ноября, прошло награждение четырёх победителей, которые сдали более 1000 килограммов пластика. Каждому были вручены планшет, велосипед, сертификат в магазин техники и электроники, а также скейтборд.

Дети собрали 11 тонн мусора в Актау


Дети получили грамоты и памятные подарки от представителей департамента природопользования и охраны окружающей среды региона и местной администрации.

Дети собрали 11 тонн мусора в Актау


Спонсорами подарков выступили «ForteBank» и НПУ «Эко Мангистау».

Дети собрали 11 тонн мусора в Актау



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