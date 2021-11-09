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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:06

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Через неделю завершится кампания прикрепления населения к поликлиникам в Мангистау

До 15 ноября население страны может сменить поликлинику по своему желанию или впервые прикрепиться. Перейти в другую организацию прикрепления в период кампании 2021 года решили более семи тысяч жителей Мангистауской области.

_фото из архива Lada.kz
Согласно данным мангистауского филиала республиканского центра электронного здравоохранения, по состоянию на 31 октября 2021 года в регионе к организациям первичной медико-санитарной помощи прикреплено 753 684 человека, в их числе иностранцы и кандасы.

Как отметили в филиале, прикрепиться к поликлинике могут иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Казахстана и имеющие соответствующие документы, то есть вид на жительство. А граждане стран-участниц ЕАЭС (России, Белоруссии, Киргизии и Армении), работающие на территории Казахстана (включая членов их семей – супругов и детей) по Закону РК «О миграции» для прикрепления к организации первичной медико-санитарной помощи и получения первичной медико-санитарной помощи должны иметь соответствующий договор добровольного медицинского страхования (ДМС). При этом они получат необходимую медпомощь в рамках гарантированного объема получения медицинской помощи в случае лечения по особо опасным инфекциям. На получение гарантированной бесплатной медпомощи при возникновении особо опасной инфекции могут рассчитывать и граждане других стран, находящиеся временно в Казахстане.

Из общего количества прикрепленного населения 60%, а именно 453 700 человек, составляют жители сельской местности.

- Прикрепиться жители могут только к тем медицинским организациям, которые зарегистрированы в базе данных субъектов здравоохранения и претендуют на оказание медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), и в системе обязательного социального медицинского страхования. С их перечнем можно ознакомиться на сайте Фонда fms.kz, в разделе «Для пациента» – «Выбрать поликлинику», – пояснили в филиале Фонда.

На сегодня в регистре прикрепленного населения (РПН) значатся 17 медицинских организаций, к которым прикреплены жители районов.

Фонд социального медицинского страхования напоминает, что кампания прикрепления продлится до 15 ноября.

- Выбрав организацию медико-санитарной помощи и прикрепившись на участок, пациент может получать там весь спектр медицинских услуг в рамках ГОБМП и системе обязательного социально-медицинского страхования. При этом рекомендуется выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту проживания, чтобы иметь возможность обслуживания на дому, – советуют в пресс-службе фонда.

Прикрепление проводится двумя способами.
1. На портале электронного правительства www.e.gov.kz (необходима ЭЦП). Для этого в разделе «Здравоохранение» необходимо выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Как только все поля будут заполнены, информация о пациенте автоматически поступит в поликлинику. Если все манипуляции были проделаны верно, обратившемуся придет уведомление о прикреплении, подтвержденное электронно-цифровой подписью медицинского учреждения.

2. Непосредственно в самой медицинской организации. Данная возможность предусмотрена для пенсионеров, инвалидов, опекунов, назначенных инвалиду с детства по закону, опекунов или попечителей, патронатных воспитателей, осужденных, отбывающих наказание в колониях, военнослужащих срочной службы, студентов и граждан, обучающихся в медресе, детей, родившихся в иностранных государствах, а также людей, которые оформляют прикрепление по доверенности. Для этого необходимо на месте написать заявление и предъявить документ, удостоверяющий личность.

Как отмечают в фонде, сменить поликлинику можно и вне кампании прикрепления: если человек поменял место постоянного или временного проживания, работы, учебы, переехал в другой населенный пункт, а также в случае реорганизации или ликвидации его нынешней поликлиники.

Если у вас возникли дополнительные вопросы о прикреплении, вы можете задать их справочной службе ближайшей поликлиники, либо обратившись в фонд социального медицинского страхования по удобному для вас каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.



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