В Актау пройдут республиканские учения «Зима-2021»

В учениях примут участие представители местных исполнительных органов, сотрудники территориальных органов МЧС и руководители потенциально опасных объектов.Основная тема учений - определение уровня подготовки к спасательным и другим неотложным работам при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода.- Построение городского отряда быстрого реагирования будет проходить в 29 микрорайоне (взлетая полоса). С двух сторон дорога будет перекрыта сотрудниками дорожной полицией. Просим жителей Актау соблюдать спокойствие, - сообщили в акимате.