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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:29

Просмотров: 808

В университет имени Есенова в Актау пускают только «зелёных»

Вход в учебное заведение разрешён только посетителям с «зелёным» статусом, сообщили в пресс-службе Yessenov University.

Кадр видео
Учащаяся Yessenov University рассказала, что в университет можно попасть только вакцинированным студентам. У входа из-за этого скапливается очередь.

Решение о недопуске в здание университета преподавателей, работников и студентов без «зелёного» статуса в приложении «Ashyq» было принято 28 октября учёным советом Yessenov University в целях обеспечения безопасности.

С начала учебного года профессорско-преподавательский состав и сотрудники заведения входили в здание только с «зелёным» статусом. Студентов, в свою очередь, предупредили о том, что в дальнейшем им разрешается доступ в университет только с «зелёным» статусом.

Исключение, как и везде, имеют лица с медицинским отводом и не достигшие совершеннолетия.

- В целях обеспечения безопасности работников и сотрудников университетом был разработан комплекс первостепенных мероприятий по подготовке к новому учебному году в полноценном режиме. Был проведён розыгрыш денежных и ценных призов. Для студентов организованы кураторские часы, брифинги и семинары на тему иммунизации с участием врачей-эпидемиологов. На LED-экранах в университете постоянно транслируются информационные видеоролики, разработаны памятки и флаеры о необходимости иммунизации. На сайте и страницах учебного заведения в социальных сетях размещены соответствующие данные. Информационно-разъяснительная работа продолжается, - заверили в пресс-службе Yessenov University.





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Комментарии ( 2 )

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  • koronavirus
 diger (Посетители) Сегодня, 12:46
Обратное докажите, что зелённые штаны не болеют, не заражают, не умирают, а вот потом будем говорить, а пока нарушение всех норм конституции, международных законов,прав человека гражданина на свободное передвижение.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • diger
  • Нурекен
  • koronavirus
 Чингизид (Посетители) Сегодня, 12:23
Да зачем вам этот псевдоунивер. Всеравно с есеновским дипломом вас ни куда не возьмут. Будете работать специалистом по наращиванию ресниц
 
 

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