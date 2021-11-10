В университет имени Есенова в Актау пускают только «зелёных»

- В целях обеспечения безопасности работников и сотрудников университетом был разработан комплекс первостепенных мероприятий по подготовке к новому учебному году в полноценном режиме. Был проведён розыгрыш денежных и ценных призов. Для студентов организованы кураторские часы, брифинги и семинары на тему иммунизации с участием врачей-эпидемиологов. На LED-экранах в университете постоянно транслируются информационные видеоролики, разработаны памятки и флаеры о необходимости иммунизации. На сайте и страницах учебного заведения в социальных сетях размещены соответствующие данные. Информационно-разъяснительная работа продолжается, - заверили в пресс-службе Yessenov University.

Учащаяся Yessenov University рассказала, что в университет можно попасть только вакцинированным студентам. У входа из-за этого скапливается очередь.Решение о недопуске в здание университета преподавателей, работников и студентов без «зелёного» статуса в приложении «Ashyq» было принято 28 октября учёным советом Yessenov University в целях обеспечения безопасности.С начала учебного года профессорско-преподавательский состав и сотрудники заведения входили в здание только с «зелёным» статусом. Студентов, в свою очередь, предупредили о том, что в дальнейшем им разрешается доступ в университет только с «зелёным» статусом.Исключение, как и везде, имеют лица с медицинским отводом и не достигшие совершеннолетия.