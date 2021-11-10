Заместитель акима Мангистау покинул пост

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
Нурлыбай Аккулов был освобождён от должности по собственному желанию сегодня, 10 ноября.
Причину своего ухода он объяснил ухудшением состояния здоровья.
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев поблагодарил его за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейших начинаниях.
Напомним, распоряжением акима области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан заместителем акима Мангистауской области Нурлыбай Аккулов был назначен в 2019 году.
Причину своего ухода он объяснил ухудшением состояния здоровья.
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев поблагодарил его за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейших начинаниях.
Напомним, распоряжением акима области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан заместителем акима Мангистауской области Нурлыбай Аккулов был назначен в 2019 году.
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