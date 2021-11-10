Водители с иностранными номерами в Мангистау совершили более пяти тысяч нарушений ПДД

- Просим водителей автомашин с иностранными номерами не проявлять халатность к установленным законом правилам и не использовать транспортные средства, не отвечающие требованиям соответствующих технических регламентов, стандартов, инструкций, - обратились в ведомстве.

С помощью автоматизированных систем с начала года по области выявлено 5102 нарушителя на машинах с иностранными номерами. Выписано 2893 предписания на сумму более 30 миллионов тенге. За иные правонарушения привлечен к ответственности 601 автовладелец.В большинстве случаев допускаются такие правонарушения как использование мобильного телефона, непристёгнутый ремень безопасности, также переоборудование транспорта, отсутствие регистрации в соответствующем страховом полисе.Мангистауские полицейские регулярно проводят информационно-разъяснительную работу среди иностранных автовладельцев о том, что существует риск приобретения иностранных транспортных средств по доверенности или страховому полису.