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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:02

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Водители с иностранными номерами в Мангистау совершили более пяти тысяч нарушений ПДД

На дорогах области не уменьшается количество правонарушений и ДТП владельцами автомобилей с иностранными номерами, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Фото из доступных источников
С помощью автоматизированных систем с начала года по области выявлено 5102 нарушителя на машинах с иностранными номерами. Выписано 2893 предписания на сумму более 30 миллионов тенге. За иные правонарушения привлечен к ответственности 601 автовладелец.

В большинстве случаев допускаются такие правонарушения как использование мобильного телефона, непристёгнутый ремень безопасности, также переоборудование транспорта, отсутствие регистрации в соответствующем страховом полисе.

- Просим водителей автомашин с иностранными номерами не проявлять халатность к установленным законом правилам и не использовать транспортные средства, не отвечающие требованиям соответствующих технических регламентов, стандартов, инструкций, - обратились в ведомстве.


Мангистауские полицейские регулярно проводят информационно-разъяснительную работу среди иностранных автовладельцев о том, что существует риск приобретения иностранных транспортных средств по доверенности или страховому полису.




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