Жители Актау пожаловались на мусор и бродячих собак на городском кладбище

Городское кладбище

По словам жителей Актау, на городском кладбище не осуществляется регулярный вывоз мусора, а также многие надгробия разорены и приведены в негодность стаями собак, которые поселились на кладбище.



- Собаки на кладбище сбиваются в стаи и представляют угрозу. На мои устные обращения сотрудники кладбища не реагируют. С кладбища регулярно выкапываются посаженные деревья и кустарники. Администрация городского кладбища не несет ответственность за сохранность захоронений, а также сами сотрудники халатно относятся к своим обязанностям, наступают на надгробия и оставляют после себя мусор. Сторожа кладбища способствуют распространению бродящих собак, подкармливают их, - жалуется жительница Актау Лидия Вопленко.



Жители Актау просят городской акимат решить проблему бродячих собак и вывоза мусора на городском кладбище.