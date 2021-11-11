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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:29

Просмотров: 429

Жители Актау пожаловались на мусор и бродячих собак на городском кладбище

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау с жалобой на мусор и бродячих собак на кладбище. По их словам, собаки ходят стаями, лают и пугают проходящих мимо людей.

Городское кладбище
По словам жителей Актау, на городском кладбище не осуществляется регулярный вывоз мусора, а также многие надгробия разорены и приведены в негодность стаями собак, которые поселились на кладбище.

- Собаки на кладбище сбиваются в стаи и представляют угрозу. На мои устные обращения сотрудники кладбища не реагируют. С кладбища регулярно выкапываются посаженные деревья и кустарники. Администрация городского кладбища не несет ответственность за сохранность захоронений, а также сами сотрудники халатно относятся к своим обязанностям, наступают на надгробия и оставляют после себя мусор. Сторожа кладбища способствуют распространению бродящих собак, подкармливают их, - жалуется жительница Актау Лидия Вопленко.

Жители Актау просят городской акимат решить проблему бродячих собак и вывоза мусора на городском кладбище.



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Комментарии ( 2 )

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Дизель (Посетители) Сегодня, 12:18
Цитата: awa1314133
Если это не прекратится необходимо закрыть деятельность кафе.

Не только кафе закрыть, а разогнать очередную мафию на погосте которая только и делает шабашки по обустройству могил, и порой проехать не возможно к усопшим со своим грузом, потому что дорогу загородили шабашники, а свои обязанности по уборки территорий не кто не делает, сидят толпой в ожидании клиентов среди кучи песка и плиток...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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  • Дизель
  • Космос
 awa1314133 (Посетители) Сегодня, 11:53
У другого входа на кладбище находится кафе, которое свои остатки продуктов выносит на кладбище недалеко от ворот и разбрасывают вдоль стены здания для собак и кошек. У меня есть желание все остатки продуктов собрать и занести выбросить в это кафе. Раньше этого не было. Если это не прекратится необходимо закрыть деятельность кафе.
 
 

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