В акимате Актау назвали фейком информацию о повышении стоимости газа на заправках ТОО «Tana Gaz Com»

Распространяемый документ

В мессенджере WhatsApp распространяется письмо ТОО «Tana Gaz Com», в котором указано, что с 15 ноября партнёрам 1 литр газа будет реализован по 130 тенге без НДС и 146 тенге с учетом НДС.



- Руководство ТОО «Tana Gaz Com» опровергло эту информацию. По словам руководства компании, на газозаправочных станциях сжиженный газ реализуется по 80 тенге, - отметили в пресс-службе акима города.