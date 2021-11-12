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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 21:40

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В акимате Актау назвали фейком информацию о повышении стоимости газа на заправках ТОО «Tana Gaz Com»

В социальных сетях распространяется информация о том, что компания ТОО «Tana Gaz Com» сообщила о повышении цены газа на заправках до 130 тенге без НДС. В компании опровергли эту информацию, сообщает пресс-служба акимата Актау.

Распространяемый документ
В мессенджере WhatsApp распространяется письмо ТОО «Tana Gaz Com», в котором указано, что с 15 ноября партнёрам 1 литр газа будет реализован по 130 тенге без НДС и 146 тенге с учетом НДС.

- Руководство ТОО «Tana Gaz Com» опровергло эту информацию. По словам руководства компании, на газозаправочных станциях сжиженный газ реализуется по 80 тенге, - отметили в пресс-службе акима города.



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