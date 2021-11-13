«Кофеман» попал под суд в Актау

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Местный житель, находясь в супермаркете «Лидер» в 28 микрорайоне, незаметно от персонала похитил с витрины восемь упаковок кофе и скрылся.



Материальный ущерб оценили на сумму 23 тысячи тенге.



Позже его личность была установлена, и он задержан.



На главном судебном разбирательстве подсудимый и потерпевшая сторона пришли к примирению. Ущерб был полностью возмещён. Тем самым, уголовное дело прекращено с помощью медиативного соглашения.