Жизнь новорождённого спасли врачи в Актау

В приёмный покой областной детской больницы в экстренном порядке 21 октября поступил ребёнок в возрасте 38 дней. Его сразу же направили в отделение реанимации с диагнозом: острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК, инсульт), внутримозговая гематома, дислокационный синдром, постгеморрагическая анемия тяжелой степени, ДВС-синдром (синдром диссеминированного внутрисосудистого свёртывания) и кома I-степени.После стабилизации состояния малыша команда врачей начала незамедлительное оперативное лечение.Была проведена декомпрессионная трепанация черепа и удалены внутримозговые гематомы.Операция завершилась успешно. После ребёнок прошёл курс реабилитации.В эту пятницу, 13 ноября, малыша выписали.Операцию проводили детский нейрохирург Ербол Кенжевалов, детский врач-хирург Насукан Отаргазиев и анестезиолог Мереке Бекбаев.