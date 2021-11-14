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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:49

Просмотров: 266

Жизнь новорождённого спасли врачи в Актау

Команда врачей благополучно провела операцию в зоне головного мозга малыша, сообщили в областной детской больнице.

Фото предоставили в областной детской больнице
В приёмный покой областной детской больницы в экстренном порядке 21 октября поступил ребёнок в возрасте 38 дней. Его сразу же направили в отделение реанимации с диагнозом: острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК, инсульт), внутримозговая гематома, дислокационный синдром, постгеморрагическая анемия тяжелой степени, ДВС-синдром (синдром диссеминированного внутрисосудистого свёртывания) и кома I-степени.

Жизнь новорождённого спасли врачи в Актау


После стабилизации состояния малыша команда врачей начала незамедлительное оперативное лечение.

Была проведена декомпрессионная трепанация черепа и удалены внутримозговые гематомы.

Операция завершилась успешно. После ребёнок прошёл курс реабилитации.

В эту пятницу, 13 ноября, малыша выписали.

Операцию проводили детский нейрохирург Ербол Кенжевалов, детский врач-хирург Насукан Отаргазиев и анестезиолог Мереке Бекбаев.

Жизнь новорождённого спасли врачи в Актау



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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 12:11
Здоровье малышу !
 
 

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