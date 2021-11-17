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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 16:28

Просмотров: 4675

Виновником неразберихи и распрей на рынке энергоснабжения в регионе стал акимат Мангистау

Своими действиями акимат Мангистауской области привёл к ущемлению конкуренции между энергосбытовыми компаниями региона, сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.

Фото из доступных источников
Как сообщили в ведомстве, в департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Мангистауской области поступила жалоба энергоснабжающей организации ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» на действия областного акимата.

- В августе этого года областной акимат провёл совещание по вопросам энергоснабжения Актау и Мунайлинского района. Была определена новая энергоснабжающая организация (ЭСО), обслуживающая потребителей Актау - ТОО «Мангыстау жарык». На данном совещании было поручено провести разъяснительную работу среди населения о прекращении деятельности энергоснабжающей организации ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», на основании чего среди абонентов была распространена информация о необходимости расторгнуть договор с действующей компанией и заключить договор с ТОО «Мангыстау жарык», - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, как заявили в ведомстве, ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» не прекратила свою деятельность. Компания обратилась с соответствующим обращением в департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Мангистауской области, где пришли к выводу о нарушении правил экономической конкуренции. В частности, на сегодняшний день электроснабжение в нашей стране функционирует в условиях рынка и конкурентных отношений между поставщиками энергоресурсов.

- Порядок функционирования розничного рынка электрической энергии регламентирован Правилами организации и функционирования розничного рынка электрической энергии, утверждённых министерством энергетики. Согласно данным правилам, предусмотрены случаи, когда потребители переходят на обслуживание от одной ЭСО к другой. Смену ЭСО можно произвести по инициативе самой организации, объявившей об уходе с данного рынка и уведомившей об этом своих потребителей, либо сам потребитель может сменить её по собственной инициативе. Однако в данной ситуации определённых правилами оснований для смены ЭСО не возникало. Таким образом, акимат своими действиями привёл к ущемлению конкуренции между энергосбытовыми компаниями региона, - пояснили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.


На основании статьи 194 Предпринимательского кодекса, по данным ведомства, в адрес акимата Мангистауской области внесено уведомление о наличии в его действиях признаков нарушения законодательства.

- В соответствии с вынесенным уведомлением акимат должен в месячный срок опубликовать в СМИ опровержение ранее вынесенных решений в отношении ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и впредь не совершать подобных и иных действий, нарушающих правила конкуренции среди субъектов рынка, - подытожили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.



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Комментарии ( 10 )

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  • Papirosso
 camel (Посетители) Сегодня, 00:37
Прокладка "энергоснабжающая" никуда не исчезнет. Не важно как она называется: "альянс", "жарык", или "луч света в темном царстве". Будет та, которую пролоббируют местные вожди. Каждая новая будет хуже предыдущей

я не люблю, когда мне лезут в душу...
 
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Ивановна (Посетители) Вчера, 22:00
ОНи разобраться не могут. А мы не знаем кому заплатить за потраченную электроэнергию. Квитанции не приходят вообще. Когда все прояснится. Убрать посредников. Пусть Маэк сам продает выработанную энергию.
 
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 TU-154 (Посетители) Вчера, 21:15
Что-то я не пойму, народ же сам просил, чтобы убрали эту прокладку «AllianceEnergoSnab-Актау»
А теперь все накинулись на акимат как только он сказал о расторжении договора с этой прокладкой Альянс... Где логика?
 
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 Ingul (Посетители) Вчера, 18:38
Когда Закон нарушает сама власть это совсем плохо. Дожили...
А МАЭК уже 2 месяца не получает оплату за отпущенную электроэнергию или как?
Это похоже на экономическую диверсию.
 
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 ЁмоЁ (Посетители) Вчера, 18:32
очередной косяк от аки мата( а сколь их ышчё впереди?) который показывает их уровень, в отличии от железобетонной *крыши* альянспрокладки... dada
 
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 Имярек (Посетители) Вчера, 18:02
Еще одна статья доказывает,что ёкимат отрицательно влияет на наш город ,крайне
Отрицательно

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 glu-info (Посетители) Вчера, 17:53
Цитата: elek
Да уж, акимат, какой толк от малограмотных в управлении?
Ты не прав.Это корпус "А".Они буквы выучили. А вот корпус "Б" - там атас.
 
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 elek (Посетители) Вчера, 17:12
Да уж, акимат, какой толк от малограмотных в управлении?
 
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 Aлишeр (Посетители) Вчера, 16:59
Мне вот интересно по всей стране в каждом городе есть такой вредитель, как акимат? Или только у нас так???

Расформируйте, даже соглашусь что бы вместо зданий что областного что городского акиматов будут торговые центры - чёрт с ним! Из двух зол, как говорится. Я бы вообще тюрьму для чиновников построил бы вместо акимата. По принципу зоопарка, что бы можно было прийти посмотреть.

Цитата: zhanino
всего после себя оставил этот трумов, еще сколько откроется, слов нет, еще типа местный был


А как тут его защищали, как писали по имени отчеству, поздравляли, мол "мы за тебя" и т.д. Я даже не знаю кто смог бы навести тут порядок и сомневаюсь что такой человек вообще существует. Сталин разве что, но тогда даже страшно подумать...
 
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 zhanino (Посетители) Вчера, 16:55
о сколько ... всего после себя оставил этот трумов, еще сколько откроется, слов нет, еще типа местный был
 
 

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