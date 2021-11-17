Виновником неразберихи и распрей на рынке энергоснабжения в регионе стал акимат Мангистау

- Порядок функционирования розничного рынка электрической энергии регламентирован Правилами организации и функционирования розничного рынка электрической энергии, утверждённых министерством энергетики. Согласно данным правилам, предусмотрены случаи, когда потребители переходят на обслуживание от одной ЭСО к другой. Смену ЭСО можно произвести по инициативе самой организации, объявившей об уходе с данного рынка и уведомившей об этом своих потребителей, либо сам потребитель может сменить её по собственной инициативе. Однако в данной ситуации определённых правилами оснований для смены ЭСО не возникало. Таким образом, акимат своими действиями привёл к ущемлению конкуренции между энергосбытовыми компаниями региона, - пояснили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.

- В соответствии с вынесенным уведомлением акимат должен в месячный срок опубликовать в СМИ опровержение ранее вынесенных решений в отношении ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и впредь не совершать подобных и иных действий, нарушающих правила конкуренции среди субъектов рынка, - подытожили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.