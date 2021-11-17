Виновником неразберихи и распрей на рынке энергоснабжения в регионе стал акимат Мангистау

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Как сообщили в ведомстве, в департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Мангистауской области поступила жалоба энергоснабжающей организации ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» на действия областного акимата.
- В августе этого года областной акимат провёл совещание по вопросам энергоснабжения Актау и Мунайлинского района. Была определена новая энергоснабжающая организация (ЭСО), обслуживающая потребителей Актау - ТОО «Мангыстау жарык». На данном совещании было поручено провести разъяснительную работу среди населения о прекращении деятельности энергоснабжающей организации ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», на основании чего среди абонентов была распространена информация о необходимости расторгнуть договор с действующей компанией и заключить договор с ТОО «Мангыстау жарык», - говорится в сообщении ведомства.
В свою очередь, как заявили в ведомстве, ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» не прекратила свою деятельность. Компания обратилась с соответствующим обращением в департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Мангистауской области, где пришли к выводу о нарушении правил экономической конкуренции. В частности, на сегодняшний день электроснабжение в нашей стране функционирует в условиях рынка и конкурентных отношений между поставщиками энергоресурсов.
На основании статьи 194 Предпринимательского кодекса, по данным ведомства, в адрес акимата Мангистауской области внесено уведомление о наличии в его действиях признаков нарушения законодательства.
- В августе этого года областной акимат провёл совещание по вопросам энергоснабжения Актау и Мунайлинского района. Была определена новая энергоснабжающая организация (ЭСО), обслуживающая потребителей Актау - ТОО «Мангыстау жарык». На данном совещании было поручено провести разъяснительную работу среди населения о прекращении деятельности энергоснабжающей организации ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», на основании чего среди абонентов была распространена информация о необходимости расторгнуть договор с действующей компанией и заключить договор с ТОО «Мангыстау жарык», - говорится в сообщении ведомства.
В свою очередь, как заявили в ведомстве, ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» не прекратила свою деятельность. Компания обратилась с соответствующим обращением в департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Мангистауской области, где пришли к выводу о нарушении правил экономической конкуренции. В частности, на сегодняшний день электроснабжение в нашей стране функционирует в условиях рынка и конкурентных отношений между поставщиками энергоресурсов.
- Порядок функционирования розничного рынка электрической энергии регламентирован Правилами организации и функционирования розничного рынка электрической энергии, утверждённых министерством энергетики. Согласно данным правилам, предусмотрены случаи, когда потребители переходят на обслуживание от одной ЭСО к другой. Смену ЭСО можно произвести по инициативе самой организации, объявившей об уходе с данного рынка и уведомившей об этом своих потребителей, либо сам потребитель может сменить её по собственной инициативе. Однако в данной ситуации определённых правилами оснований для смены ЭСО не возникало. Таким образом, акимат своими действиями привёл к ущемлению конкуренции между энергосбытовыми компаниями региона, - пояснили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.
На основании статьи 194 Предпринимательского кодекса, по данным ведомства, в адрес акимата Мангистауской области внесено уведомление о наличии в его действиях признаков нарушения законодательства.
- В соответствии с вынесенным уведомлением акимат должен в месячный срок опубликовать в СМИ опровержение ранее вынесенных решений в отношении ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и впредь не совершать подобных и иных действий, нарушающих правила конкуренции среди субъектов рынка, - подытожили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.