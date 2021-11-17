За деятельность своих подчиненных к ответственности привлекли ряд госслужащих в Мангистау

- Заместитель руководителя управления полиции Актау получил выговор за превышение должностных полномочий подчинённым сотрудником. Аналогично начальник областного департамента по делам обороны привлечён к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора и заместителю начальника объявлено предупреждение о неполном соответствии за превышение должностных полномочий подчинённым сотрудником. Также заместитель начальника Бейнеуского районного отдела полиции привлечён к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии за превышение должностных полномочий и получение взятки подчинённым сотрудником, - сообщил Куаныш Мырзагали.

- Первый руководитель подаёт в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчинённого, - дополнил заместитель руководителя департамента антикоррупционной службы по Мангистауской области.

В целях недопущения повторных правонарушений на основании норм статьи 200 УПК РК, как заявил Куаныш Мырзагали, в государственные органы и организации внесено 33 представления. В организациях, где совершены преступления, к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица.Как отметил Куаныш Мырзагали, теперь политические служащие обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчинёнными коррупционного преступления.Закон «О государственной службе» РК даёт следующее определение: политический государственный служащий - это государственный служащий, назначение (избрание), освобождение и деятельность которого носит политикоопределяющий характер и который несёт ответственность за реализацию политических целей и задач. К списку политических государственных служащих относятся и акимы областей, городов республиканского значения, столицы, их первые заместители и заместители. Акимы городов, являющихся административными центрами областей, городов областного значения, районов областей и районов в городах.