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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:44

Просмотров: 881

Онлайн-табло установили на остановках Актау

В рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» будут установлены онлайн-табло на 14 остановках в Актау. На данных табло жители могут ознакомиться с информацией о маршруте автобусов, времени пребывания на остановку и о прогнозе погоды. Об этом сообщает пресс-служба акима города Актау.

Фото очевидцев
По сообщению специалистов, новый проект создан для удобства и пассажиров.

Информационное табло может оказывать населению несколько видов услуг.

Онлайн-табло установили на остановках Актау


На данных табло жители могут ознакомиться с информацией о маршруте, времени пребывания автобусов на остановку и о прогнозе погоды.

Онлайн-табло установили на остановках Актау


- На сегодняшний день на семи остановках по городу запустили онлайн-табло. Ведутся работы по подключению к электросетям ещё семи остановок. Таким образом, благодаря новым технологиям горожанам будет легче передвигаться на общественном транспорте, - сообщили в акимате города.



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Комментарии ( 8 )

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JokeR 2014 (Посетители) Сегодня, 22:01
Не бережешь ты себя...,о народе думаешь!Тааак,чего бы еще такого придумать к концу года burumburum Тюльпаны были, таблища теперь надо замутить.Эээх Ляпота!Каток открытый ледовый срочьняк нужен ! Прям ну не в моготу.Какой все таки муладец!А-то спектакли за 265млн.замутили,а я каток за ярд забабахаю! О как ! umnikИ льдом его пластиковым залью!
 
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  • Empro
 Космос (Посетители) Сегодня, 20:50
Интересно, водители автобусов в курсе, что они теперь должны ездить "по таблу"?
)))))))))
Их автобусы синхронизироапли по жпс "с таблом" и установили в кабину таймеры? ;)
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 20:29
Это очень хорошо, во всех цивилизованных странах такие стоят, но у нас на долго ли?
Опять миллионы наверное все стоит, а качество тюльпанов, наверное. Обратил внимание уже не все точки горят, полоскми где то.
 
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  • Космос
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 20:17
Вот скажите,кто или что за безмозглые устанавливали эти табло,а так же другие знаки и инфрмационные щиты не думая ни о чем? Во всем мире табло и прочие знаки ставятся вначале кармана остановки (если поток идет прямо-то по направлению движения справа).Возьмем для примера остановку ЦОН.Аккурат за пешеходным переходом впритык к зебре установлен щит с информацией о участковом пункте полиции.Если человек идя от остановки в сторону 13 микр.сразу из за этого щита попадает на проезжую часть(что было и не раз-люди чуть под колеса не попадали выходя из под информационного щита).Рядом воткнут знак остановка+2 столба освещения и информационное табло.И все это на пятачке размером 1.5 на 1.5 метра.Неужели информационный щит о пункте полиции и знак остановки нельзя было перенести вперед на 10 метров в начало остановки?Впрочем как и табло должно стоять вначале остановки.но никак не в конце остановки.Кто не верит-милости прошу-посмотрите на это чудо мысли.Обьясню проще-если автобус приехал на остановку-то знак остановки должен быть перед водителем как и информационное табло-чтоб хотя бы видеть тупо свой график движения.но никак не позади.Кто не согласен-прошу оставьте комментарии.И обратите внимание на информационные щиты о пунктах участковой полиции в нашем городе-везде впритык к пешеходному переходу.Это необходимость?или перенести на 10 метров вперед несудьба?
 
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  • Банкир
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 20:17
Не знаю,а само покрытие не из антивандального материала,а то нашим дебилоидам-вандалам бабуинам это только будет в радость...новые игрушки...Если только после них они пройдут испытания на прочность....Ой ржу не могу...
 
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Кинст (Посетители) Сегодня, 20:09
Вот вот... Что то мне подсказывает, что это чудо техника месяц не протянет
 
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  • Кинст
 Raiders (Посетители) Сегодня, 19:35
благодаря новым технологиям горожанам будет легче передвигаться на общественном транспорте...Пазики расширятся до экарусов гармошек.
 
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 Gor (Посетители) Сегодня, 19:29
Надолго ли нашим ...
 
 

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