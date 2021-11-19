Онлайн-табло установили на остановках Актау

По сообщению специалистов, новый проект создан для удобства и пассажиров.Информационное табло может оказывать населению несколько видов услуг.На данных табло жители могут ознакомиться с информацией о маршруте, времени пребывания автобусов на остановку и о прогнозе погоды.- На сегодняшний день на семи остановках по городу запустили онлайн-табло. Ведутся работы по подключению к электросетям ещё семи остановок. Таким образом, благодаря новым технологиям горожанам будет легче передвигаться на общественном транспорте, - сообщили в акимате города.