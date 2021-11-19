В Актау незаконные торговые киоски начали помещать на штрафстоянку

Фото пресс-службы акима города

Ранее акиматом города, как сообщает пресс-служба акима Актау, были проведены разъяснительные работы. Предпринимателей известили о том, что незаконные мобильные павильоны, размещённые на набережной, необходимо демонтировать в связи с истечением срока аренды.



- Кроме того, на официальных страницах акимата была опубликована информация о необходимости демонтажа мобильных павильонов и другого оборудования (машинки и так далее) до 18 ноября 2021 года. Однако в связи с тем, что со стороны некоторых предпринимателей эти требования были проигнорированы, с 19 ноября 2021 года акиматом города Актау совместно с коммунальными предприятиями начались работы по водворению на штрафстоянку незаконно установленных мобильных павильонов, - сообщили в пресс-службе акима Актау.