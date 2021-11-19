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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 19:43

Просмотров: 897

В Актау незаконные торговые киоски начали помещать на штрафстоянку

Акимат Актау начал помещать на штрафстоянку незаконные торговые киоски, установленные на набережной. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города.

Фото пресс-службы акима города
Ранее акиматом города, как сообщает пресс-служба акима Актау, были проведены разъяснительные работы. Предпринимателей известили о том, что незаконные мобильные павильоны, размещённые на набережной, необходимо демонтировать в связи с истечением срока аренды.

- Кроме того, на официальных страницах акимата была опубликована информация о необходимости демонтажа мобильных павильонов и другого оборудования (машинки и так далее) до 18 ноября 2021 года. Однако в связи с тем, что со стороны некоторых предпринимателей эти требования были проигнорированы, с 19 ноября 2021 года акиматом города Актау совместно с коммунальными предприятиями начались работы по водворению на штрафстоянку незаконно установленных мобильных павильонов, - сообщили в пресс-службе акима Актау.



В Актау незаконные торговые киоски начали помещать на штрафстоянку
В Актау незаконные торговые киоски начали помещать на штрафстоянку
В Актау незаконные торговые киоски начали помещать на штрафстоянку
В Актау незаконные торговые киоски начали помещать на штрафстоянку
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Комментарии ( 3 )

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Maximus (Посетители) Сегодня, 22:07
Летом значит были законные?
Как они стояли весь сезон?
Или глаза только сейчас открылись.
Смешно и обидно!
Вы отчитайтесь так летом в самый пик их деятельности.
Тьфу блин...
 
-1
  • Жанар
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Василий Кравчук
  • Sportikus
 Tankushka (Посетители) Сегодня, 20:59
Наконец-то! Сезон закончен! До свидания до весны!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Космос
  • Василий Кравчук
  • Sportikus
  • Жанар
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 20:11
Ну наконец-то то хоть одно достойно правильное решение от акимата города..
Завтра наверное снег пойдёт..А этим всякого рода коммерсантам до одного места их павильончики да вагончики раз за всё лето смогли обогатить свои карманы,что аж от жадности побрезговали убрать за собой весь этот срач. Вообще всю эту порнографию разнокалиберную виде разношёрстных киосков, павильонов отвезите и сдайте сразу на прямую в пункты по приему металлолома...
 
 

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