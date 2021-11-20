Бросил автокран и скрылся: Полиция разыскивает водителя в Мангистау

- Для принятия мер по установлению данных водителя были направлены письма в департамент полиции Мангистауской области и в отдел полиции Мунайлинского района. Однако до сегодняшнего утра от руководства этих органов не поступало каких-либо ответов или не принимались соответствующие меры. Сотрудники транспортного контроля уже третьи сутки охраняют автокран вместо того, чтобы выполнять свою работу, - сообщают в ведомстве.

На минувшей неделе, 16 ноября, на трассе Актау-Жетыбай-Шетпе-Тиген-Кызан сотрудники инспекции транспортного контроля остановили автокран-тяжеловес с государственным номерным знаком 044АU12.Водитель автокрана (имя не разглашается) не сдал документы инспекторам, оставил машину возле стоянки села Мангистау и скрылся. Теперь транспорт создаёт затор на дороге общего пользования и аварийную ситуацию.В этот же день данный автомобиль был передан сотрудникам полиции Мунайлинского района. При проверке по единой базе данных выяснилось, что государственный регистрационный номерной знак автомобиля отсутствовал в системе.Стражи порядка сняли номера с машин только 18 ноября, как заявляют в инспекции транспортного контроля.