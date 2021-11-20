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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:10

Просмотров: 3286

Бросил автокран и скрылся: Полиция разыскивает водителя в Мангистау

Мужчина оставил спецтехнику у штрафстоянки села Мангистау и скрылся, сообщает инспекция транспортного контроля по Мангистауской области.

Кадр видео
На минувшей неделе, 16 ноября, на трассе Актау-Жетыбай-Шетпе-Тиген-Кызан сотрудники инспекции транспортного контроля остановили автокран-тяжеловес с государственным номерным знаком 044АU12.

Водитель автокрана (имя не разглашается) не сдал документы инспекторам, оставил машину возле стоянки села Мангистау и скрылся. Теперь транспорт создаёт затор на дороге общего пользования и аварийную ситуацию.

В этот же день данный автомобиль был передан сотрудникам полиции Мунайлинского района. При проверке по единой базе данных выяснилось, что государственный регистрационный номерной знак автомобиля отсутствовал в системе.

Стражи порядка сняли номера с машин только 18 ноября, как заявляют в инспекции транспортного контроля.

- Для принятия мер по установлению данных водителя были направлены письма в департамент полиции Мангистауской области и в отдел полиции Мунайлинского района. Однако до сегодняшнего утра от руководства этих органов не поступало каких-либо ответов или не принимались соответствующие меры. Сотрудники транспортного контроля уже третьи сутки охраняют автокран вместо того, чтобы выполнять свою работу, - сообщают в ведомстве.





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Комментарии ( 2 )

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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 18:52
Цитата: elek
Ввезён - не поставлен на учёт? Сдайте на металлолом.

Как человека можно сдать на металлолом,даже если он нелегал?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Кинст
 elek (Посетители) Сегодня, 17:29
Ввезён - не поставлен на учёт? Сдайте на металлолом.
 
 

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