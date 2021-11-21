Скотокрада поймали в Жанаозене

- Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК (Кража), - сообщили в ведомстве.

Подозреваемый в краже овец в селе Рахат был задержан во время оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад».Как выяснилось, мужчине 47 лет. Он является местным жителем.- Кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Наказывается штрафом в размере до 1000 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.- Кража, совершённая:пункт 1) группой лиц по предварительному сговору;пункт 2) исключён Законом РК от 21 января 2019 года (вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования);пункт 3) исключён Законом РК от 27 декабря 2019 года (порядок введения в действие смотрите статью 2);пункт 4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций.Наказывается штрафом в размере до 3000 тысяч месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.- Кража, совершённая:пункт 1) в крупном размере;пункт 2) неоднократно;пункт 3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство.Наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.