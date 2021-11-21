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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:40

Просмотров: 632

Скотокрада поймали в Жанаозене

По данному факту ведётся уголовное дело, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото из доступных источников
Подозреваемый в краже овец в селе Рахат был задержан во время оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад».

Как выяснилось, мужчине 47 лет. Он является местным жителем.

- Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК (Кража), - сообщили в ведомстве.


Для справки:

Статья 188 УК РК - Кража.

Часть 1 - Кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Наказывается штрафом в размере до 1000 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Часть 2 - Кража, совершённая:

пункт 1) группой лиц по предварительному сговору;
пункт 2) исключён Законом РК от 21 января 2019 года (вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования);
пункт 3) исключён Законом РК от 27 декабря 2019 года (порядок введения в действие смотрите статью 2);
пункт 4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций.

Наказывается штрафом в размере до 3000 тысяч месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Часть 3 - Кража, совершённая:
пункт 1) в крупном размере;
пункт 2) неоднократно;
пункт 3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство.

Наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.



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