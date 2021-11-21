Путан задержали в гостинице Жанаозена

По информации полиции, девушки оказывали услуги интимного характера в гостинице «Рахат» в Жанаозене.Во время оперативного мероприятия стражи порядка задержали шесть путан в возрасте от 22 до 30 лет. Девушки приехали на заработки из Алматы, Тараза и соседней Республики Узбекистан.По данному факту на них были составлены протоколы по статьям 449 КоАП РК (Приставание в общественных местах) и 492 КоАП РК (Проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность).1. Приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершённое лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг. Влечёт предупреждение либо штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчётных показателей.2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания. Влекут штраф в размере 10 месячных расчётных показателей либо административный арест сроком до пяти суток.3. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершённые иностранцем либо лицом без гражданства. Влекут штраф в размере пяти месячных расчётных показателей либо административный арест сроком до пяти суток либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.1. Проживание граждан Республики Казахстан без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности либо без регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) сроком от 10 календарных дней до одного месяца. Влечёт предупреждение.2. Проживание граждан Республики Казахстан без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности либо без регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) сроком свыше одного месяца. Влечёт штраф в размере семи месячных расчётных показателей.3. Деяние, предусмотренное частями первой и второй настоящей статьи, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания. Влечёт штраф в размере 13 месячных расчётных показателей.4. Постоянное проживание в Республике Казахстан иностранца или лица без гражданства без регистрации по постоянному месту жительства либо без вида на жительство или без удостоверения лица без гражданства либо по недействительному виду на жительство, удостоверению лица без гражданства сроком свыше 10 календарных дней, а также несвоевременное извещение органов внутренних дел об утере паспорта, вида на жительства либо удостоверения лица без гражданства. Влекут штраф в размере 10 месячных расчетных показателей.5. Деяния, предусмотренные частью четвёртой настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания. Влекут штраф в размере 20 месячных расчетных показателей.