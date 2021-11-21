«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 22 Ноября
+9...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 430.43 KZT
  • €1 = 486.39 KZT
  • 1 RUB = 5.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:08

Просмотров: 1068

Житель Актау отследил по камерам предполагаемых похитителей его банковской карты

По словам мужчины, семейная пара присвоила себе его банковскую карту, забытую на кассе в супермаркете, и несколько раз воспользовалась ею.

Кадр видео
Как рассказал владелец банковской карты Бауыржан, в минувшую среду, 17 ноября, он пришёл за покупками в супермаркет в микрорайоне «Шыгыс-2». Оплатив за продукты, он забыл свою карту на подставке у кассы.

Спустя два часа мужчина зашёл в мобильное приложение и обнаружил, что на его счету осталось всего 400 тенге. Хотя ранее там было более 10 тысяч тенге. Услуга SMS-информирования о списании денежных средств у него не подключена. Он тут же заблокировал карту.

Бауыржан посмотрел последние операции и увидел, что его картой воспользовались уже в нескольких местах, а именно, в супермаркетах села Атамекен и в социальной аптеке.

Бауыржан поехал в супермаркет. На записи с камер наблюдения в супермаркете он увидел, что его картой расплачивалась женщина в красном плаще. Рядом с ней находился мужчина с ребёнком.



Сняв на камеру телефона кадры с камер наблюдения, он отправился искать социальную аптеку, но безуспешно.

В другом супермаркете по камерам видно, как карту в кассе предоставляла всё та же женщина в красном плаще. Девушка-кассир сказала Бауыржану, что знает этих людей.



По камерам наблюдения в этом же супермаркете мужчине удалось выяснить, что злоумышленники передвигаются на автомобиле Daewoo Nexia. Но ни государственных номеров, ни их лиц, к сожалению, не видно.



На следующий день мужчине удалось достать записи с камер наблюдения в супермаркете, где он забыл изначально свою карту.



Как надеется Бауыржан, ему вернут карту и потраченные деньги. Мужчина оставил свой номер телефона на кассе в супермаркете «Шанырак», но звонков по сегодняшний день, 21 ноября, не поступало. Мужчина намерен обратиться с заявлением в полицию.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
12-й регион (Посетители) Вчера, 23:52
Цитата: Raiders
,что ты ждёшь,Бауыржан...???

Наверное общественника Даулета Мукаева, чтобы
благодаря неравнодушным соотечественникам и его благотворительным фондом начался сбор средств... draznilka

Как надеется Бауыржан, ему вернут карту и потраченные деньги.

crazy crazy crazy
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Raiders (Посетители) Вчера, 23:24
А,что ты ждёшь,Бауыржан...???
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика