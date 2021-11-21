Житель Актау отследил по камерам предполагаемых похитителей его банковской карты

Как рассказал владелец банковской карты Бауыржан, в минувшую среду, 17 ноября, он пришёл за покупками в супермаркет в микрорайоне «Шыгыс-2». Оплатив за продукты, он забыл свою карту на подставке у кассы.Спустя два часа мужчина зашёл в мобильное приложение и обнаружил, что на его счету осталось всего 400 тенге. Хотя ранее там было более 10 тысяч тенге. Услуга SMS-информирования о списании денежных средств у него не подключена. Он тут же заблокировал карту.Бауыржан посмотрел последние операции и увидел, что его картой воспользовались уже в нескольких местах, а именно, в супермаркетах села Атамекен и в социальной аптеке.Бауыржан поехал в супермаркет. На записи с камер наблюдения в супермаркете он увидел, что его картой расплачивалась женщина в красном плаще. Рядом с ней находился мужчина с ребёнком.Сняв на камеру телефона кадры с камер наблюдения, он отправился искать социальную аптеку, но безуспешно.В другом супермаркете по камерам видно, как карту в кассе предоставляла всё та же женщина в красном плаще. Девушка-кассир сказала Бауыржану, что знает этих людей.По камерам наблюдения в этом же супермаркете мужчине удалось выяснить, что злоумышленники передвигаются на автомобиле Daewoo Nexia. Но ни государственных номеров, ни их лиц, к сожалению, не видно.На следующий день мужчине удалось достать записи с камер наблюдения в супермаркете, где он забыл изначально свою карту.Как надеется Бауыржан, ему вернут карту и потраченные деньги. Мужчина оставил свой номер телефона на кассе в супермаркете «Шанырак», но звонков по сегодняшний день, 21 ноября, не поступало. Мужчина намерен обратиться с заявлением в полицию.