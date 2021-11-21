Автопробег по Актау провели полицейские

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий ежегодно проводится в третье воскресенье ноября. В 2021 году этот день выпал на 21 ноября. Наши полицейские почтили память погибших.Сотрудники департамента полиции региона проехали сегодня кортежем по городу.Следом за патрулём следовали эвакуаторы, на которые погрузили автомобили, попавшие в ДТП.Так полицейские хотели показать, к каким последствиям приводит игнорирование соблюдений правил дорожного движения.Акцию поддержали и гражданские автомобили Mercedes-Benz чёрного цвета.