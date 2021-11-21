Автопробег по Актау провели полицейские

Кадр видео
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий ежегодно проводится в третье воскресенье ноября. В 2021 году этот день выпал на 21 ноября. Наши полицейские почтили память погибших.
Сотрудники департамента полиции региона проехали сегодня кортежем по городу.
Следом за патрулём следовали эвакуаторы, на которые погрузили автомобили, попавшие в ДТП.
Так полицейские хотели показать, к каким последствиям приводит игнорирование соблюдений правил дорожного движения.
Акцию поддержали и гражданские автомобили Mercedes-Benz чёрного цвета.
Сотрудники департамента полиции региона проехали сегодня кортежем по городу.
Следом за патрулём следовали эвакуаторы, на которые погрузили автомобили, попавшие в ДТП.
Так полицейские хотели показать, к каким последствиям приводит игнорирование соблюдений правил дорожного движения.
Акцию поддержали и гражданские автомобили Mercedes-Benz чёрного цвета.