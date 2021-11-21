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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:42

Просмотров: 1144

Автопробег по Актау провели полицейские

Стражи порядка поддержали Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

Кадр видео
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий ежегодно проводится в третье воскресенье ноября. В 2021 году этот день выпал на 21 ноября. Наши полицейские почтили память погибших.

Сотрудники департамента полиции региона проехали сегодня кортежем по городу.

Следом за патрулём следовали эвакуаторы, на которые погрузили автомобили, попавшие в ДТП.

Так полицейские хотели показать, к каким последствиям приводит игнорирование соблюдений правил дорожного движения.

Акцию поддержали и гражданские автомобили Mercedes-Benz чёрного цвета.




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Комментарии ( 3 )

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Eduard666 (Посетители) Сегодня, 00:23
,Видел сегодня начало этого автопробега со стоянки у парка Акбота : три эвакуавтора с ушатанными "Ладами", четыре черных "Гелика" и две полицейских машины.
 
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Raiders (Посетители) Вчера, 23:28
Вот так поступок,дальше слов нормальных нет...особо про поддержку...
 
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Банкир (Посетители) Вчера, 22:53
Надо бы ещё верблюдов/коров на эвакуаторе провезти.
 
 

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