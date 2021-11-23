Жители Актау пожаловались на отсутствие отопления в квартирах

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Жители дома №38 в 16 микрорайоне пожаловались на отсутствие отопления в квартирах.



- Уже несколько недель мы сидим без отопления. У нас маленькие дети, многие болеют. В обслуживающей компании нам ответа не дают. Получается, мы платим за то, что у нас было холодно, - жалуются жители.



В Актауской городской жилищной инспекции прокомментировали жалобу жителей.



- По вашему обращению сегодня была проведена проверка. В ходе чего было установлено, что насос необходимо поставить на обратку. Данные работы планируется завершить до 28 ноября текущего года, то есть, в воскресенье планируется подача отопления, - сообщили в ведомстве.