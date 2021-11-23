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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:41

Просмотров: 352

Жители Актау пожаловались на отсутствие отопления в квартирах

В редакцию поступают многочисленные жалобы от жителей 38 дома 16 микрорайона Актау. По их словам, уже несколько недель в их квартирах нет подачи тепла.

Фото из архива
Жители дома №38 в 16 микрорайоне пожаловались на отсутствие отопления в квартирах.

- Уже несколько недель мы сидим без отопления. У нас маленькие дети, многие болеют. В обслуживающей компании нам ответа не дают. Получается, мы платим за то, что у нас было холодно, - жалуются жители.

В Актауской городской жилищной инспекции прокомментировали жалобу жителей.

- По вашему обращению сегодня была проведена проверка. В ходе чего было установлено, что насос необходимо поставить на обратку. Данные работы планируется завершить до 28 ноября текущего года, то есть, в воскресенье планируется подача отопления, - сообщили в ведомстве.



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Комментарии ( 2 )

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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 13:08
Представляю качество строительства этого дома, раз те кто его строил не понимают простых принципов теплотехники.

Лет 15 простоит и под снос, как ветхое.
 
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  • Aлишeр
 jokerok (Посетители) Сегодня, 12:48
По вашему обращению сегодня была проведена проверка. В ходе чего было установлено, что насос необходимо поставить на обратку.

Соседние дома попрощайтесь с отоплением.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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