«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 23 Ноября
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.15 KZT
  • €1 = 486.56 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:08

Просмотров: 969

Жители Актау пожаловались на выбросы в районе «КазАзота»

Житель Актау снял на видео выбросы, которые, как он предположил, происходили с «КазАзота».

Кадр видео
Автор видео сообщает, что выбросы со стороны «КазАзота» он наблюдал сегодня, 23 ноября, примерно в 07:40.




Директор производственно-технического департамента АО «КазАзот» Дауржан Жумабеков заявил, то на территории завода выбросы пара происходят круглосуточно, согласно действующему проекту.

- Отклонения от норм предельно допустимых концентраций не допускаются, - сказал Дауржан Жумабеков.



От редакции. Видео с выбросами сняли сегодня в темное время суток, а на видео, предоставленном заводом, уже светло.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 18:21
Я уже подобное объяснение слышал раньше.
Потом оказалось, что было вранье.
Припоминаете?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
chrome (Посетители) Сегодня, 16:42
Что-то про вкусный "соковый пар" ни чего в этот раз не позачесывали )))
 
-2
  • 12-й регион
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aлишeр (Посетители) Сегодня, 16:36
Хорошо, пускай даже в самом деле выбросы от производства превышают нормы, возможно! НО! У вас под окнами точно такой же завод в виде КУЧИ автомобилей, горящих раз в месяц мусорных контейнеров и шашлыков из просрочки, дым из труб от которых в некоторых районах - постоянство. И если кто-то думает что выхлопы от ржавых опелей и девяток хоть как то полезней для здоровья, чем КАЗАЗОТ, - тот сильно ошибается.

Давайте тогда запретим ВСЕ автомобили старше 10-ти лет, к примеру, раз так заботимся о здоровье и экологии... Но даже автохлам из России и Армении и тот не хотят увозить отсюда, о чём тогда может быть речь?

Остановим все производства, наденем шкуры и будем сидеть в пещерах?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика