Жители Актау пожаловались на выбросы в районе «КазАзота»





Автор видео сообщает, что выбросы со стороны «КазАзота» он наблюдал сегодня, 23 ноября, примерно в 07:40.Директор производственно-технического департамента АО «КазАзот» Дауржан Жумабеков заявил, то на территории завода выбросы пара происходят круглосуточно, согласно действующему проекту.- Отклонения от норм предельно допустимых концентраций не допускаются, - сказал Дауржан Жумабеков.Видео с выбросами сняли сегодня в темное время суток, а на видео, предоставленном заводом, уже светло.