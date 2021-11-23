Современные автобусы начали курсировать по маршруту Актау - Сайын Шапагатов

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Интервал маршрута Актау - Акшукур - Актау составит, как сообщили в пресс-службе акима города, 30 минут.



- Обновление автобусов на маршрутах будет осуществляться поэтапно управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области. Общественный транспорт по маршруту Актау - Сайын Шапагатов - Актау будет курсировать от остановки перед торговым домом «Аман» в 28 микрорайоне Актау в соответствии с утвержденным новым графиком движения, - сообщили в акимате Актау.