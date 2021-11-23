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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 19:01

Просмотров: 1209

Современные автобусы начали курсировать по маршруту Актау - Сайын Шапагатов

По маршруту Актау - Сайын Шапагатов - Актау начали курсировать современные автобусы марки «ANKAI» с большим количеством пассажирских мест. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото из открытых источников
Интервал маршрута Актау - Акшукур - Актау составит, как сообщили в пресс-службе акима города, 30 минут.

- Обновление автобусов на маршрутах будет осуществляться поэтапно управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области. Общественный транспорт по маршруту Актау - Сайын Шапагатов - Актау будет курсировать от остановки перед торговым домом «Аман» в 28 микрорайоне Актау в соответствии с утвержденным новым графиком движения, - сообщили в акимате Актау.



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Комментарии ( 3 )

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  • 14679677
  • tolk
 Фактор и Я (Посетители) Вчера, 20:31
Актау наверное единственный город в Казахстане где до конца не продумана нормальная городская автобусная сеть и без того загруженные маршруты 3,2 и 5 расширили и тем самым удлинили им маршруты движения за счёт новых городских районов и теперь они ходят перегруженные,а в часы пик так вообще можно их не ждать... Алле, аки- маки мат вы там хоть прислушиваетесь к чаяниям населения??? Уже сколько раз вам говорят да не насилуйте уже существующие маршруты,а дайте направления к развитию новых городских маршрутов!!! Или в акимате сидят одни второгодники да двоечники у кого с математическими цифрами напряжёнка...раз только могут считать до 5 ....
 
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  • 14679677
  • Aleksa-N
 tolk (Посетители) Вчера, 20:13
А где график? А где маршрут?
О чём новость? Похвастались новыми автобусами , а больше никакой информации не предоставили!
 
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  • 14679677
  • tolk
 Lokki_13 (Посетители) Вчера, 19:21
Ау Ёкимат... А когда Второй маршрут автобусы поменяют? Мало того что пазики развалюхи... Так и интервал движения увеличился по 20 минут это убитое убожество ждёшь
 
 

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