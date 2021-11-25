Актау находится на последнем месте в рейтинге городов Казахстана по уровню владения английским языком

Иллюстративное фото из открытых источников
Очередное 11-е издание EF English Proficiency Index (EF EPI) – рейтинга, оценивающего уровень владения английским языком среди взрослого населения разных стран, было презентовано 19 ноября 2021. Исследование проводится ежегодно международной компанией EF Education First и охватывает более миллиона людей из более чем 100 стран. Многие регионы Казахстана также приняли участие в этом глобальном исследовании, сообщает Forbes.kz.
Казахстан продолжает демонстрировать очень низкий уровень - 96 место из 112. В 2020 году он занимал 92 место. Среди казахстанских городов Нур-Султан показывает лучшие результаты по уровню владения английским языком, в то время как Актау находится на самой последней позиции.
Соседями Казахстана в рейтинге являются такие страны, как Мьянма, Ангола, Камерун, Камбоджа, Судан и Кот-д'Ивуар. В 2018 году Казахстан был на 80 месте из 88, в 2019-м — на 93 из 100.
Возглавляют рейтинг Нидерланды (663 балла), Австрия (641) и Дания (636). В чарте «очень высокого уровня» также Сингапур, Норвегия, Бельгия, Португалия, Швеция, Финляндия, Хорватия, Германия, Южная Африка, Люксембург.
В разделе «высокий уровень» первые места занимают Сербия, Румыния и Польша. Грузия с 512 баллами на 50-м месте, это уже «средний уровень». После нее идёт Россия, при этом Беларусь занимает 38 строчку. Низкий уровень знания английского среди прочих демонстрируют Армения, Бразилия, Непал.
Рейтинг городов возглавляет Йоханнесбург, на втором месте Копенгаген, на третьем — Хельсинки. На нижних местах — Душанбе, Кигали, Киншаса, Джуба.
Казахстан продолжает демонстрировать очень низкий уровень - 96 место из 112. В 2020 году он занимал 92 место. Среди казахстанских городов Нур-Султан показывает лучшие результаты по уровню владения английским языком, в то время как Актау находится на самой последней позиции.
Соседями Казахстана в рейтинге являются такие страны, как Мьянма, Ангола, Камерун, Камбоджа, Судан и Кот-д'Ивуар. В 2018 году Казахстан был на 80 месте из 88, в 2019-м — на 93 из 100.
Возглавляют рейтинг Нидерланды (663 балла), Австрия (641) и Дания (636). В чарте «очень высокого уровня» также Сингапур, Норвегия, Бельгия, Португалия, Швеция, Финляндия, Хорватия, Германия, Южная Африка, Люксембург.
В разделе «высокий уровень» первые места занимают Сербия, Румыния и Польша. Грузия с 512 баллами на 50-м месте, это уже «средний уровень». После нее идёт Россия, при этом Беларусь занимает 38 строчку. Низкий уровень знания английского среди прочих демонстрируют Армения, Бразилия, Непал.
Рейтинг городов возглавляет Йоханнесбург, на втором месте Копенгаген, на третьем — Хельсинки. На нижних местах — Душанбе, Кигали, Киншаса, Джуба.