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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:46

Просмотров: 1379

Бинго! Пластиковые тюльпаны за 15 миллионов тенге установили в Актау по желанию жителей, заявил аким Мангистау

Пластиковые тюльпаны были установлены по заявлению горожан, об этом сообщил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Фото из архива Lada.kz
Сегодня, 25 ноября, глава Мангистауской области Нурлан Ногаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций расказал, что инсталляцию «Цветочное поле» установили по заявлению жителей города.

- Какие-либо мероприятия по благоустройству делаются согласно заявкам населения. Аким города — это самостоятельное должностное лицо, отвечающее за развитие и благоустройство конкретного населённого пункта. По заявлению жителей был реализован этот проект, но какой-то части населения это не понравилось. На сегодняшний день, с учётом их мнения, проводится реконструкция, - сказал Нурлан Ногаев.

Нурлан Ногаев отметил, что есть определённый план по благоустройству и озеленению.

- Президент страны во время рабочего визита Мангистауской области дал поручение пристально уделять внимание озеленению, несмотря на особые климатические условия. В Актау имеется ботанический сад, который берёт свои истоки с 70-х годов. Площадь сада сегодня 39 гектаров, там растут более 1300 видов растений, в том числе и экзотические. Руководитель ботанического сада уверена в том, что в Мангистау можно проводить озеленение. Есть энтузиасты, которые тоже хотят участвовать в озеленении города. Нами был проведён совет, где мы с участием экспертов и должностных лиц обсудили данный вопрос. И перед нами стоит задача не только посадки, но и учитывая климатические особенности, проводить необходимую работу по содержанию данных видов растений, а это включает не только полив, - отметил глава региона.

Аким области также отметил, что для полива планируют использовать оборотную воду.

— Это вода, которую мы получаем в результате очищения через канализационные очистные сооружения. Это позволит снизить нагрузку на обеспечение питьевой водой, - сказал Нурлан Ногаев.



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Комментарии ( 8 )

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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 18:06
Кстати, у нас давно акимов показательно не зажали с позором. В ВКО было, в ЗКО было, было и в Алмате. podmig
 
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Кинст (Посетители) Сегодня, 18:03
Юморист ))) Наверное это тот ещё ЖИТЕЛЬ, не как мы, простые горожане )))
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 17:55
Народ желает (требует) туалеты, алё Аким?
 
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 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:55
озеленение - это не значит зелёный пластик bazar

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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 Нурекен (Посетители) Сегодня, 17:35
Значит кто то там на верху давить на него, а он не может отказаться.
 
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 Бродяга (Посетители) Сегодня, 17:29
Аким сегодня на брифинге превзошёл себя в своих фантазиях .
 
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 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 17:12
Как грится, получите-распишитесь

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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 Куато (Посетители) Сегодня, 17:10
По заявлению жителей был реализован этот проект, но какой-то части населения это не понравилось.


Это что-то из ряда вон выходящее. С каких пор стали считаться с мнением жителей и где это самое заявление, оформленное с датами, подписями и тд.???

Жители, вы ещё верите этому новобранцу? Верите что к лучшему измениться жизнь региона?
 
 

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