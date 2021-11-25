Бинго! Пластиковые тюльпаны за 15 миллионов тенге установили в Актау по желанию жителей, заявил аким Мангистау

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Сегодня, 25 ноября, глава Мангистауской области Нурлан Ногаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций расказал, что инсталляцию «Цветочное поле» установили по заявлению жителей города.



- Какие-либо мероприятия по благоустройству делаются согласно заявкам населения. Аким города — это самостоятельное должностное лицо, отвечающее за развитие и благоустройство конкретного населённого пункта. По заявлению жителей был реализован этот проект, но какой-то части населения это не понравилось. На сегодняшний день, с учётом их мнения, проводится реконструкция, - сказал Нурлан Ногаев.



Нурлан Ногаев отметил, что есть определённый план по благоустройству и озеленению.



- Президент страны во время рабочего визита Мангистауской области дал поручение пристально уделять внимание озеленению, несмотря на особые климатические условия. В Актау имеется ботанический сад, который берёт свои истоки с 70-х годов. Площадь сада сегодня 39 гектаров, там растут более 1300 видов растений, в том числе и экзотические. Руководитель ботанического сада уверена в том, что в Мангистау можно проводить озеленение. Есть энтузиасты, которые тоже хотят участвовать в озеленении города. Нами был проведён совет, где мы с участием экспертов и должностных лиц обсудили данный вопрос. И перед нами стоит задача не только посадки, но и учитывая климатические особенности, проводить необходимую работу по содержанию данных видов растений, а это включает не только полив, - отметил глава региона.



Аким области также отметил, что для полива планируют использовать оборотную воду.



— Это вода, которую мы получаем в результате очищения через канализационные очистные сооружения. Это позволит снизить нагрузку на обеспечение питьевой водой, - сказал Нурлан Ногаев.