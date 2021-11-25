«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 26 Ноября
+3...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.84 KZT
  • €1 = 482.32 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 18:09

Просмотров: 1345

О будущих результатах в решении проблемы дефицита питьевой воды рассказал аким Мангистау

Сегодня, 25 ноября, на брифинге в Службе центральных коммуникаций аким Мангистауской области Нурлан Ногаев рассказал о предпринимаемых мерах местным исполнительным органам для решения проблемы дефицита питьевой воды в регионе.

Иллюстративное фото
По данным главы региона, в связи с развитием области и интенсивным ростом населения с каждым годом увеличивается потребность в обеспечении питьевой водой.

На сегодняшний день регион потребляет 150 тысяч кубометров воды в сутки. В летний период наблюдается дефицит 51 тысячи кубометров воды. Предполагается, что к 2025 году потребность в воде достигнет 250-260 тысяч кубометров. В рамках исполнения поручения президента по обеспечению населения чистой питьевой водой в области до 2025 года планируется реализовать девять проектов общей мощностью опреснения воды 286 тысяч кубометров.

- В этом году на месторождении Каражанбас будет запущен опреснительный завод мощностью 17 тысяч кубометров воды в сутки. Стоимость инвестиционного проекта - 21,4 миллиарда тенге. После ввода завода в эксплуатацию 10 тысяч кубометров воды, поступающих по водопроводу «Астрахань-Мангистау», будут перенаправлены в Жанаозен, сегла Бейнеу и Жетыбай, - сказал Нурлан Ногаев.

Также, по словам главы региона, уже начат второй этап увеличения мощности опреснительного завода «Каспий» с 20 тысяч до 40 тысяч кубометров. Эти работы будут завершены в 2022 году. Местные исполнительные органы намерены довести объём производимой заводом воды до 100 тысяч кубометров в сутки. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на реализацию третьего этапа.

Для решения обеспечения водой города Жанаозен в районе Кендерли строится опреснительный завод мощностью 50 тысяч кубометров воды в сутки. Проект, реализуемый компанией «КазМунайГаз», планируется запустить в эксплуатацию в 2024 году.

- На территории компании «МАЭК-Казатомпром» будет построена опреснительная установка мощностью 24 тысячи кубометров воды в сутки. В Форт-Шевченко будет построена установка мощностью пять тысяч кубометров воды в сутки, в сёлах Акшукур и Сайин-Шапагатов - мощностью 10 тысяч кубометров воды в сутки. А в селе Боранкул Бейнеуского района планируется строительство завода по производству 80 тысяч кубометров воды в сутки. Начато строительство опреснительного завода мощностью 20 тысяч кубометров морской воды в сутки в Актау, - рассказал глава региона.

Нурлан Ногаев отметил, что глава государства в ходе совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области поставил конкретные задачи по решению дефицита питьевой воды в регионе.

- Мы начали активную работу, ведём переговоры с инвесторами, изучаем опыт других стран. На сегодняшний день решение проблемы дефицита питьевой воды в Мангистауской области является нашей главной задачей, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

Кроме того, президент поручил до 2022 года обеспечить централизованным водоснабжением 12 сёл.

- В этом году централизованным водоснабжением будут охвачены два села Беки и Баскудук. В результате обеспеченность населённых пунктов централизованной питьевой водой будет доведена до 96 процентов. Обеспечение питьевой водой оставшихся 10 сёл планируется завершить до конца 2022 года, - отметил аким области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Нурекен
  • rastolkuy
 Raiders (Посетители) Вчера, 22:17
бла... бла... бла...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Нурекен
  • rastolkuy
 moskal7292 (Посетители) Вчера, 19:58
заголовок исправьте, "результатов"
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Ну Ну
  • 111753576
  • Нурекен
  • ak12
  • rastolkuy
  • camel
 cas277cas (Посетители) Вчера, 18:58
Ключевые слова-Планируется.Будет. lol Никого не припоминаете? Кто тоже нам много чего наобещал и стал зам.премьера.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика