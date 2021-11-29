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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:55

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Газиз Надуев: Корпоративы в Мангистау смогут посещать только жители с «зелёным» статусом

В Мангистауской области ещё не принято решение о том, как будут проводиться корпоративы. Но уже известно, что посетить новогодние мероприятия смогут только жители с «зелёным» статусом в программе «Ашык». Об этом сказал Газиз Надуев, главный санитарный врач региона.

Газиз Надуев
По словам Газиза Надуева, условия проведения корпоративных мероприятий в каждом регионе будут решаться территориальными главными санитарными врачами по складывающейся эпидемиологической обстановке.

- Если даже к этому времени мы будем находиться в «зелёной» зоне, обязательным условием будет ограничение количества приглашённых, которое прописано в последнем постановлении главного санитарного врача, а также официальная на сегодняшний день позиция Министерства здравоохранения - будут допущены только люди с «зелёным» статусом, - сказал Газиз Надуев.

Также главный санитарный врач выразил опасение по поводу выезда жителей региона за границу, в частности, в Египет. Газиз Надуев отметил, что в мире активно распространяется новый штамм коронавируса «Омикрон».

- В Африке сейчас активно распространяется новый штамм коронавируса. И меня беспокоит то, что наши жители сейчас активно летают в Египет, который является транзитным коридором для многих стран. И его посещают очень много людей из разных концов земли, в том числе и в Европе уже есть новый штамм «Омикрон». Нельзя расслабляться, думая, что у нас низкие показатели. Стоит соблюдать меры безопасности и бояться нового штамма, если вы едите за границу. А у нас в последнее время много тех, кто отдыхает за границей. Хочу напомнить, что никто не застрахован и может перевести этот штамм к нам, а он может быстро распространиться, - говорит Газиз Надуев.

Регион по-прежнему, на последнем месте по темпам вакцинации. Первым компонентом в Мангистау привито 46,7 процента населения, вторым — 40,9 процента.

- Самые неактивные в нашем регионе - это Мунайлинский район и Жанаозен. За последнюю неделю у нас наблюдается рост заболеваемости на один случай. Заразились 36 человек. Рост заболеваемости наблюдается в Мангистауском и Мунайлинском районах. Среди заболевших много пенсионеров, а также самозанятых и безработных жителей, - сказал Газиз Надуев.

Вакцину Pfizer получили 480 человек. Из них 286 — дети и подростки в возрасте до 18 лет, 145 - кормящие матери и 49 - беременные.

- В регионе работают семь инфекционных стационаров на 285 мест, в которых получают лечение 43 пациента с коронавирусом. Семь человек находятся в реанимации на аппаратах ИВЛ, - сказал Аскар Сагымбаев, заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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  • Дизель
 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 17:43
Всё правильно, но можно было бы в такой ситуации и вовсе воздержаться от корпоративов.

Новый Год - домашний, семейный праздник, а не корпоративный. Но если кому то захочется отведать второсортщины в заведениях нашего города - то и такая возможность, как видим, есть.
 
 

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