Газиз Надуев: Корпоративы в Мангистау смогут посещать только жители с «зелёным» статусом

Газиз Надуев

По словам Газиза Надуева, условия проведения корпоративных мероприятий в каждом регионе будут решаться территориальными главными санитарными врачами по складывающейся эпидемиологической обстановке.



- Если даже к этому времени мы будем находиться в «зелёной» зоне, обязательным условием будет ограничение количества приглашённых, которое прописано в последнем постановлении главного санитарного врача, а также официальная на сегодняшний день позиция Министерства здравоохранения - будут допущены только люди с «зелёным» статусом, - сказал Газиз Надуев.



Также главный санитарный врач выразил опасение по поводу выезда жителей региона за границу, в частности, в Египет. Газиз Надуев отметил, что в мире активно распространяется новый штамм коронавируса «Омикрон».



- В Африке сейчас активно распространяется новый штамм коронавируса. И меня беспокоит то, что наши жители сейчас активно летают в Египет, который является транзитным коридором для многих стран. И его посещают очень много людей из разных концов земли, в том числе и в Европе уже есть новый штамм «Омикрон». Нельзя расслабляться, думая, что у нас низкие показатели. Стоит соблюдать меры безопасности и бояться нового штамма, если вы едите за границу. А у нас в последнее время много тех, кто отдыхает за границей. Хочу напомнить, что никто не застрахован и может перевести этот штамм к нам, а он может быстро распространиться, - говорит Газиз Надуев.



Регион по-прежнему, на последнем месте по темпам вакцинации. Первым компонентом в Мангистау привито 46,7 процента населения, вторым — 40,9 процента.



- Самые неактивные в нашем регионе - это Мунайлинский район и Жанаозен. За последнюю неделю у нас наблюдается рост заболеваемости на один случай. Заразились 36 человек. Рост заболеваемости наблюдается в Мангистауском и Мунайлинском районах. Среди заболевших много пенсионеров, а также самозанятых и безработных жителей, - сказал Газиз Надуев.



Вакцину Pfizer получили 480 человек. Из них 286 — дети и подростки в возрасте до 18 лет, 145 - кормящие матери и 49 - беременные.



- В регионе работают семь инфекционных стационаров на 285 мест, в которых получают лечение 43 пациента с коронавирусом. Семь человек находятся в реанимации на аппаратах ИВЛ, - сказал Аскар Сагымбаев, заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области.