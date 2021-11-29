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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:19

Просмотров: 92

Мангистау вошёл в тройку лидеров по темпам жилищного строительства в Казахстане

В региональном разрезе наибольшие объёмы ввода жилья в эксплуатацию отмечены в столице. Там введено 2,3 миллиона квадратных метров или 19,6 процента от всего строительства в стране. В ТОП-3 также вошли Алматы (1,4 млн кв. м) и Мангистауская область (954,1 тыс. кв. м). Об этом сообщает Finprom.kz.

Фото из доступных источников
По итогам 10 месяцев текущего года, как сообщает Finprom.kz, в стране было введено в эксплуатацию 11,6 миллиона квадратных метра жилья, что почти на восемь процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом в анализируемом периоде в эксплуатацию введено 32,43 тысячи индивидуальных домов и 1032 многоквартирных. Организациями всех форм собственности построено 98,9 тысячи квартир.

- Несмотря на позитивную динамику, до решения жилищного вопроса в стране всё ещё далеко: обеспеченность жильём на одного проживающего в РК составляет всего 22,6 квадратных метра. При этом в соответствии с социальными стандартами ООН показатель обеспеченности должен составлять, минимум, 30 квадратных метров на одного жителя, - сообщает издание.

Мангистау вошёл в тройку лидеров по темпам жилищного строительства в Казахстане


В общей сложности за 10 месяцев текущего года в строительство жилья было проинвестировано 1,9 триллиона тенге, что на 27,5 процента больше, чем в январе–октябре 2020-го. При этом из общего объёма выделенных средств 76,6 процента приходится на собственные средства бизнеса (застройщиков). Из них 554,7 миллиарда тенге или 38,6 процента, — средства населения, в том числе средства, выделенные на долевое строительство.

- Учитывая колоссальный объём средств, вложенных в жилищное строительство населением, бесперебойность застройки напрямую коррелирует с общественным спокойствием и устойчивостью настроений населения, а ненадёжные застройщики и махинации на рынке жилья подрывают основы социальной стабильности в стране. На примере того же Нур-Султана — лидера по вводу жилья в эксплуатацию — видно, насколько серьёзные социальные и финансовые последствия имеют долгострои и обман дольщиков, - сообщает издание.

Мангистау вошёл в тройку лидеров по темпам жилищного строительства в Казахстане


В начале года акимат столицы отметил, что в течение 2021 года получат квартиры более 7 тысяч дольщиков, причём проблемные дома достраивает государство, выделяя миллиарды бюджетных средств. Только за первое полугодие текущего года государству пришлось достроить 21 проблемный долгострой.

- Таким образом, в условиях динамичного роста жилищного строительства важность надёжности застройщиков выходит на первый план. Не стать жертвой недоброжелательных застройщиков, пополнив ряды тысяч обманутых дольщиков, можно, внимательно изучая информацию о застройщиках, - сообщает Finprom.kz.

Издание рекомендует изучать сайты акиматов, которые периодически публикуют списки «белых» и «чёрных» застройщиков, обращать внимание также на историю строительной компании и на её масштаб, количество успешно сданных объектов и длительность присутствия на рынке.



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