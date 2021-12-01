Проезд в праздничнй день на автобусах 107 маршрута оказался платным в Актау

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Местные жители в социальных сетях сообщают, что, в частности, на городском маршруте №107 за проезд с них взимают плату.



Люди недовольны, потому что вчера в акимате сообщили, что проезд в общественном транспорте по городским маршрутам № 2, 3, 3м, 4, 5, 8, 107 будет бесплатным для всех пассажиров 1 и 16 декабря.



Сегодня же в акимате заявили, что в тексте ними допущена опечатка - вместо маршрута №107 предполагался маршрут №7.



Из-за возмущений горожан заместитель акима Актау Алпысбай Таубаев переговорил с перевозчиком маршрута №107, который пошёл навстречу и согласился доставлять пассажиров бесплатно.