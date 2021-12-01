Автором «Триумфальной арки» в Актау является Данияр Калиев

Автором, как сообщили чиновники, является член Союза художников Данияр Калиев. Ранее он также участвовал в строительстве нескольких архитектурных объектов в нашем регионе.На лицевой стороне «Триумфальной арки» установлена скульптура дедушки и бабушки с внуками, которая олицетворяет семейные ценности.На правой и левой сторонах арки расположены рельефные скульптуры, изображающие Казахское ханство, «тайказан», ханов и батыров, три казахских бия, а также монументы «Алтын адам», «Қазақ елі», ставшие символами страны.На втором входе установлена статуя казахской девушки с чашей в руках и молодого человека с седлом в национальных костюмах. Скульптура олицетворяет казахское гостеприимство.Прожекторы установлены в четырех углах арки.