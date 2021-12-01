Автором «Триумфальной арки» в Актау является Данияр Калиев

Фото предоставили в городском акимате
Автором, как сообщили чиновники, является член Союза художников Данияр Калиев. Ранее он также участвовал в строительстве нескольких архитектурных объектов в нашем регионе.
На лицевой стороне «Триумфальной арки» установлена скульптура дедушки и бабушки с внуками, которая олицетворяет семейные ценности.
На правой и левой сторонах арки расположены рельефные скульптуры, изображающие Казахское ханство, «тайказан», ханов и батыров, три казахских бия, а также монументы «Алтын адам», «Қазақ елі», ставшие символами страны.
На втором входе установлена статуя казахской девушки с чашей в руках и молодого человека с седлом в национальных костюмах. Скульптура олицетворяет казахское гостеприимство.
Прожекторы установлены в четырех углах арки.
На лицевой стороне «Триумфальной арки» установлена скульптура дедушки и бабушки с внуками, которая олицетворяет семейные ценности.
На правой и левой сторонах арки расположены рельефные скульптуры, изображающие Казахское ханство, «тайказан», ханов и батыров, три казахских бия, а также монументы «Алтын адам», «Қазақ елі», ставшие символами страны.
На втором входе установлена статуя казахской девушки с чашей в руках и молодого человека с седлом в национальных костюмах. Скульптура олицетворяет казахское гостеприимство.
Прожекторы установлены в четырех углах арки.
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