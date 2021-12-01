Лучшим беркутчи страны признали жителя Мангистау

В столице страны 30 ноября прошла торжественная церемония чествования лауреатов премии «Алтын Тұғыр-2021».Были определены победители в 15 номинациях, занимающихся национальными видами спорта.Звание «Лучший беркутчи» получил наш земляк - житель села Тущыбек Мангистауского района Айшуак Тайманов.В начале этого года на республиканском чемпионате по охоте с ловчими птицами за победу боролись около 50 беркутчей из 10 регионов страны. Они состязались в охоте на голубей и зайцев, выпуская в погоню за добычей все три вида хищных птиц: соколов, ястребов и беркутов. Задания выполняли 34 беркута, восемь ястребов и столько же соколов.Победа в соревнованиях «Ястребов» по праву досталась Айшуаку Тайманову.