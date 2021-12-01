Опустынивание продолжается! Живые деревья спилили в Актау

- Это же явно не сухостой. Они живые деревья, аж душа плачет. Это сколько лет им понадобилось, чтобы вырасти, в наших-то, тем более, условиях, без своевременного полива, а их просто уничтожили вмиг и всё, - говорит с печалью Куаныш.

- В рабочие дни будет выяснено, имеется ли разрешение на спил деревьев, а также будет определён ущерб и приняты соответствующие меры, - отметили чиновники.

По словам местного жителя Куаныша, вчера вечером, 30 ноября, он вышел на прогулку с собакой и увидел, как на его глазах спиливают зелёные насаждения за домом №2.Куаныш пошёл разбираться и записал всё на видео.Как ему ответили мужчины, уничтожающие деревья, они подавали заявку и получили разрешение. Замечания и возмущения Куаныша они проигнорировали и продолжили дальше.В городском акимате сообщили, что ответственными лицами городского отдела ЖКХ и ГКП «Акбота» совместно с участковым инспектором полиции будет проведена проверка по факту спила и незаконного уничтожения деревьев.Жители обращаются с просьбой к департаменту полиции найти виновных и привлечь их к ответственности.