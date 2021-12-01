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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:18

Просмотров: 751

Опустынивание продолжается! Живые деревья спилили в Актау

Несколько больших деревьев вырубили в 27 микрорайоне. Житель города Куаныш записал на видео разговор с лесорубами.

Кадр видео
По словам местного жителя Куаныша, вчера вечером, 30 ноября, он вышел на прогулку с собакой и увидел, как на его глазах спиливают зелёные насаждения за домом №2.

Куаныш пошёл разбираться и записал всё на видео.

Как ему ответили мужчины, уничтожающие деревья, они подавали заявку и получили разрешение. Замечания и возмущения Куаныша они проигнорировали и продолжили дальше.

- Это же явно не сухостой. Они живые деревья, аж душа плачет. Это сколько лет им понадобилось, чтобы вырасти, в наших-то, тем более, условиях, без своевременного полива, а их просто уничтожили вмиг и всё, - говорит с печалью Куаныш.


В городском акимате сообщили, что ответственными лицами городского отдела ЖКХ и ГКП «Акбота» совместно с участковым инспектором полиции будет проведена проверка по факту спила и незаконного уничтожения деревьев.

- В рабочие дни будет выяснено, имеется ли разрешение на спил деревьев, а также будет определён ущерб и приняты соответствующие меры, - отметили чиновники.


Жители обращаются с просьбой к департаменту полиции найти виновных и привлечь их к ответственности.

Опустынивание продолжается! Живые деревья спилили в Актау







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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:29
- В рабочие дни будет выяснено, имеется ли разрешение на спил деревьев, а также будет определён ущерб и приняты соответствующие меры, - отметили чиновники.

Ой, да ладно! "Тупого" включают... Типа, не в теме crazy Завтра напишут, что и разрешение есть, и что там будет построено детское кафе и вокруг хозяин высадит целый оазис...
 
 

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