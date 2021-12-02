В Актау прошел флешмоб домбристов «Наследники Великой степи»

Флешмоб прошел в Мангистауской областной библиотеке имени К. Сыдыкова. На мероприятии интеллектуалы исполнили произведения великого поэта Абая и народные кюи.В пресс-службе учебного заведения сообщили, что основная цель мероприятия - отметить 30-летие Независимости Республики Казахстан, отдать дань уважения предкам, которые трудились ради Независимости. Также показать возможности 120 учеников Интеллектуальной школы, пришедших в этом учебном году за школьные стены, воспитание в личностях любовь к национальному инструменту.- Каждый семиклассник, поступивший в Назарбаев Интеллектуальную школу в Актау, будет проходить обязательный урок домбры. Большинство выступавших сегодня ребят держали домбру впервые с сентября. Им выделяется время и проводятся обязательные уроки. Мы рады, что эту инициативу поддержали родители, - сказала руководитель домбрового клуба «Қос перне» Гульсим Тажмагамбетова.Юные домбристы сначала исполнили кюй «Балбырауын» Курмангазы Сагырбаева, а затем исполнили кюй «Нәр ағашы», «Кербез сулу». Вторая часть флешмоба была посвящена произведениям Абая Кунанбаева «Көзімнің қарасы», «Желсіз түнде жарық-ай».