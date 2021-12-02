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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:21

Просмотров: 334

В Актау прошел флешмоб домбристов «Наследники Великой степи»

Накануне Дня Первого Президента Республики Казахстан 120 домбристов - ученики Назарбаев Интеллектуальной школы - сыграли песни Абая, сообщает городской акимат.

Фото пресс-службы школы
Флешмоб прошел в Мангистауской областной библиотеке имени К. Сыдыкова. На мероприятии интеллектуалы исполнили произведения великого поэта Абая и народные кюи.

В Актау прошел флешмоб домбристов «Наследники Великой степи»


В Актау прошел флешмоб домбристов «Наследники Великой степи»


В пресс-службе учебного заведения сообщили, что основная цель мероприятия - отметить 30-летие Независимости Республики Казахстан, отдать дань уважения предкам, которые трудились ради Независимости. Также показать возможности 120 учеников Интеллектуальной школы, пришедших в этом учебном году за школьные стены, воспитание в личностях любовь к национальному инструменту.

В Актау прошел флешмоб домбристов «Наследники Великой степи»


В Актау прошел флешмоб домбристов «Наследники Великой степи»


В Актау прошел флешмоб домбристов «Наследники Великой степи»


- Каждый семиклассник, поступивший в Назарбаев Интеллектуальную школу в Актау, будет проходить обязательный урок домбры. Большинство выступавших сегодня ребят держали домбру впервые с сентября. Им выделяется время и проводятся обязательные уроки. Мы рады, что эту инициативу поддержали родители, - сказала руководитель домбрового клуба «Қос перне» Гульсим Тажмагамбетова.

Юные домбристы сначала исполнили кюй «Балбырауын» Курмангазы Сагырбаева, а затем исполнили кюй «Нәр ағашы», «Кербез сулу». Вторая часть флешмоба была посвящена произведениям Абая Кунанбаева «Көзімнің қарасы», «Желсіз түнде жарық-ай».



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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 20:27
Накануне Дня Первого Президента Республики Казахстан 120 домбристов - ученики Назарбаев Интеллектуальной школы - сыграли песни Абая,

Детский новогодний утренник нельзя, а тут тогда что?
Или это другое?
Синьор-помидор че скажет? Рискнёт штрафануть НИШ?
 
 

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