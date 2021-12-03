Столкнувшегося с автобусом водителю УАЗа потребовалась медицинская помощь в Актау

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На пульт дежурного 102 управления полиции Актау около 20:30 поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в 35 микрорайоне на перекрёстке.
- Водитель автотранспорта УАЗ при повороте налево не уступил дорогу главному движущемуся автобусу Huyndai. Пострадавший водитель автомашины УАЗ был доставлен в Мангистаускую областную больницу, после медицинской помощи отпущен домой, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
На водителя УАЗа составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.
Напомним, автобус столкнулся с автомашиной УАЗ по дороге в аэропорт.
- Водитель автотранспорта УАЗ при повороте налево не уступил дорогу главному движущемуся автобусу Huyndai. Пострадавший водитель автомашины УАЗ был доставлен в Мангистаускую областную больницу, после медицинской помощи отпущен домой, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
На водителя УАЗа составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.
Напомним, автобус столкнулся с автомашиной УАЗ по дороге в аэропорт.
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