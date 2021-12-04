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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:42

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Неиспользуемые земли и пастбища в Мангистау вернули государству

Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил исполняющий обязанности руководителя управления земельных отношений региона Сабит Сейдалиев.

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В этом году по Каракиянскому и Мангистаускому районам возвращены в государственную собственность земельные участки площадью 303 025 гектаров.

В рамках проекта космомониторинга, посредством веб-портала «Qoldau.kz» по области выявлено 799 субъектов неиспользуемых пастбищ, общей площадью 2 миллиона 659,8 тысячи гектаров.

Неиспользуемые земли и пастбища в Мангистау вернули государству


- В настоящее время из них в государственную собственность возвращено 16 субъектов площадью 2 247 725 гектаров. Кроме того, в прошлом году посредством веб-портала по использованию земель сельскохозяйственного назначения физическим и юридическим лицам направлены 612 уведомлений землепользования, - сообщил Сабит Сейдалиев.


Неиспользуемые земли и пастбища в Мангистау вернули государству

Исполняющий обязанности руководителя управления земельных отношений региона Сабит Сейдалиев


Со слов спикера, передача земель в районах и городах через аукционы осуществляется регулярно. В настоящее время аукционы полностью проходят на сайте www.gosreestr.kz «Электронная торговая площадка». Земельные участки коммерческого назначения предоставляются через аукционы, сельскохозяйственного назначения - конкурсы.

С начала года в области проведено 19 аукционов на 157 земельных участков предпринимательского назначения общей площадью 80,0 гектаров, которые были проданы на сумму 186 485 000 тенге.



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