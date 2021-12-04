Неиспользуемые земли и пастбища в Мангистау вернули государству

- В настоящее время из них в государственную собственность возвращено 16 субъектов площадью 2 247 725 гектаров. Кроме того, в прошлом году посредством веб-портала по использованию земель сельскохозяйственного назначения физическим и юридическим лицам направлены 612 уведомлений землепользования, - сообщил Сабит Сейдалиев.

Исполняющий обязанности руководителя управления земельных отношений региона Сабит Сейдалиев

В этом году по Каракиянскому и Мангистаускому районам возвращены в государственную собственность земельные участки площадью 303 025 гектаров.В рамках проекта космомониторинга, посредством веб-портала «Qoldau.kz» по области выявлено 799 субъектов неиспользуемых пастбищ, общей площадью 2 миллиона 659,8 тысячи гектаров.Со слов спикера, передача земель в районах и городах через аукционы осуществляется регулярно. В настоящее время аукционы полностью проходят на сайте www.gosreestr.kz «Электронная торговая площадка». Земельные участки коммерческого назначения предоставляются через аукционы, сельскохозяйственного назначения - конкурсы.С начала года в области проведено 19 аукционов на 157 земельных участков предпринимательского назначения общей площадью 80,0 гектаров, которые были проданы на сумму 186 485 000 тенге.