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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:30

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Секс-притон ликвидировали в Жанаозене

Местом для занятия проституцией стала местная сауна.

Кадр видео
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-трафик» правоохранители обнаружили пристанище «ночных бабочек» в здании сауны у железнодорожного вокзала в Жанаозене.

Были задержаны пять девушек и их администратор-сутенёр. Они приехали на заработки из Алматы, Тараза и Шымкента.

Владелец данной сауны ранее уже несколько раз привлекался к административной ответственности за предоставление помещения для занятия проституцией. На этот раз его снова «оформили» по этой же статье. Документы направлены в суд.

С девушками блюстители порядка провели профилактическую беседу.

- В настоящее время проводится следствие по статье 309 УК РК (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество) по выявлению лиц, причастных к этому правонарушению, - сообщили в полиции.


Наказание по статье 309 УК РК предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.




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