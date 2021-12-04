Секс-притон ликвидировали в Жанаозене

- В настоящее время проводится следствие по статье 309 УК РК (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество) по выявлению лиц, причастных к этому правонарушению, - сообщили в полиции.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-трафик» правоохранители обнаружили пристанище «ночных бабочек» в здании сауны у железнодорожного вокзала в Жанаозене.Были задержаны пять девушек и их администратор-сутенёр. Они приехали на заработки из Алматы, Тараза и Шымкента.Владелец данной сауны ранее уже несколько раз привлекался к административной ответственности за предоставление помещения для занятия проституцией. На этот раз его снова «оформили» по этой же статье. Документы направлены в суд.С девушками блюстители порядка провели профилактическую беседу.Наказание по статье 309 УК РК предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.