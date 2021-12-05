Бродячие собаки в Мангистау: полиция усилит контроль у сельской школы

- Будет усилена работа, также полиция будет осуществлять контроль у средней школы №14, - сообщили в пресс-службе акима Мунайлинского района.

С начала года в Мунайлинском районе было выловлено 2956 бродящих собак.В этом месяце - 470, из них 110 из села Баскудук.Ранее жители села Баскудук жаловались , что голодные бездомные собаки нападают на маленьких детей.