Бродячие собаки в Мангистау: полиция усилит контроль у сельской школы

Фото из архива Lada.kz
С начала года в Мунайлинском районе было выловлено 2956 бродящих собак.
В этом месяце - 470, из них 110 из села Баскудук.
Ранее жители села Баскудук жаловались, что голодные бездомные собаки нападают на маленьких детей.
В этом месяце - 470, из них 110 из села Баскудук.
- Будет усилена работа, также полиция будет осуществлять контроль у средней школы №14, - сообщили в пресс-службе акима Мунайлинского района.
Ранее жители села Баскудук жаловались, что голодные бездомные собаки нападают на маленьких детей.