Владельцы арендного жилья боятся остаться без крыши над головой в Актау

- Как за полгода могла набежать такая сумма? Получается, что когда здесь доделывали ремонт после заселения, все затраты повесили на жильцов. Мы писали об этом в акимат. На тот момент прилетели представители компании из Нур-Султана, но ничего не решилось. В итоге в АО «Samruk-Kazyna Construction» обязали жильцов оплатить эту задолженность, либо удержат эту сумму с гарантийных платежей. До сих пор эти долги «висят» у многих, - говорит Акбота.

- В частности, кто сделал перепланировку или заделывает большую часть балкона пеноблоком, а не пластиковыми окнами, то грозят штрафом. Застеклить балкон стоит порядка полутора миллиона тенге, откуда у нас такие деньги, мы простые люди и используем бюджетные варианты. Здесь и одинокие многодетные мамы с детьми, а им как быть? Также в случае отсутствия хозяев квартир при проверке сотрудники компании оставляют уведомление о том, что если в течение 10 дней они не получат доступ в квартиру, то расторгнут договор в одностороннем порядке.

По словам жильцов домов №5, 6, 7, 8, 9 и 10 в 32А микрорайоне, летом 2019 года им предоставили арендное жильё с правом выкупа от фонда недвижимости АО «Samruk-Kazyna Construction». У людей полгода на счётчиках не было пломб. В конце года им выставили счета от 100 тысяч тенге.Как уверяют жители дома, они ежемесячно выплачивают за аренду по 166 000 тенге. Услуги в КСК стоят 5000 тенге. Им также приходят счета на будущий ремонт дома по 1000 тенге. При этом ещё жильцы оплачивают налоги как юридические лица. У многих накопились долги перед КСК.В начале этой недели, говорят жители дома, работники АО «Samruk-Kazyna Construction» начали проверять квартиры.С жителями вечером 4 декабря встретился заместитель акима Актау Ербол Избергенов. Он выслушал их и пообещал в понедельник, 6 декабря, разобраться с этой ситуацией и вызвать представителей компании из столицы.