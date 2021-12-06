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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:07

Просмотров: 1194

Владельцы арендного жилья боятся остаться без крыши над головой в Актау

Выслушать претензии возмущённых жителей арендного жилья в 32А микрорайоне приехал заместитель акима Актау.

На встрече с заместителем акима. Фото предоставили жители
По словам жильцов домов №5, 6, 7, 8, 9 и 10 в 32А микрорайоне, летом 2019 года им предоставили арендное жильё с правом выкупа от фонда недвижимости АО «Samruk-Kazyna Construction». У людей полгода на счётчиках не было пломб. В конце года им выставили счета от 100 тысяч тенге.

Владельцы арендного жилья боятся остаться без крыши над головой в Актау


- Как за полгода могла набежать такая сумма? Получается, что когда здесь доделывали ремонт после заселения, все затраты повесили на жильцов. Мы писали об этом в акимат. На тот момент прилетели представители компании из Нур-Султана, но ничего не решилось. В итоге в АО «Samruk-Kazyna Construction» обязали жильцов оплатить эту задолженность, либо удержат эту сумму с гарантийных платежей. До сих пор эти долги «висят» у многих, - говорит Акбота.


Как уверяют жители дома, они ежемесячно выплачивают за аренду по 166 000 тенге. Услуги в КСК стоят 5000 тенге. Им также приходят счета на будущий ремонт дома по 1000 тенге. При этом ещё жильцы оплачивают налоги как юридические лица. У многих накопились долги перед КСК.

Владельцы арендного жилья боятся остаться без крыши над головой в Актау


В начале этой недели, говорят жители дома, работники АО «Samruk-Kazyna Construction» начали проверять квартиры.

Владельцы арендного жилья боятся остаться без крыши над головой в Актау


- В частности, кто сделал перепланировку или заделывает большую часть балкона пеноблоком, а не пластиковыми окнами, то грозят штрафом. Застеклить балкон стоит порядка полутора миллиона тенге, откуда у нас такие деньги, мы простые люди и используем бюджетные варианты. Здесь и одинокие многодетные мамы с детьми, а им как быть? Также в случае отсутствия хозяев квартир при проверке сотрудники компании оставляют уведомление о том, что если в течение 10 дней они не получат доступ в квартиру, то расторгнут договор в одностороннем порядке.


Владельцы арендного жилья боятся остаться без крыши над головой в Актау


С жителями вечером 4 декабря встретился заместитель акима Актау Ербол Избергенов. Он выслушал их и пообещал в понедельник, 6 декабря, разобраться с этой ситуацией и вызвать представителей компании из столицы.






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Комментарии ( 2 )

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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 10:54
Да, дома ветхие. Построены некачественно. Скорее всего не достоят до последней выплаты...

Одного не понимаю, - а кто должен платить за электричество? Счётчик с пломбой можно было поставить в любое время, хоть прям в квартире. На что надеялись?

Договор вроде бы есть и подписан. Не платите - выселение. Или может не читали. В общем ситуация, когда виноваты обе стороны, если честно.
 
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Pipito_317 (Посетители) Сегодня, 10:36
изначально мне не понравилась это программа и общая стоимость квартиры у них, дороже чем в банках получается
 
 

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