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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:14

Просмотров: 542

В Актау школьный педагог вместе с учеником собрали терминал «Антивирус»

Учитель по художественному труду и робототехнике средней школы №29 имени Ф.Онгарсыновой Марат Атаназаров вместе с учеником Жасуланом Шанытбайем сконструировали устройство под названием «Антивирус-терминал», сообщает пресс-служба акима Актау.

Фото пресс-службы ведомства
Новое устройство в качестве эксперимента установлено в данной школе.

В Актау школьный педагог вместе с учеником собрали терминал «Антивирус»


Терминал оснащён ультразвуковым датчиком, который измеряет температуру тела человека и автоматически распыляет антисептик для обработки рук. Также нажав специальные кнопки, можно получить маски для детей и взрослых. Кроме того, на терминале установлено приложение «Ashyk».

В Актау школьный педагог вместе с учеником собрали терминал «Антивирус»


- В настоящее время врачи говорят, что одним из способов борьбы с вирусом является ношение масок, обработка рук антисептиком и избежание контакта с людьми. Я верю, что если такие терминалы установить во всех учреждениях образования, детских садах и общественных местах, это поможет скорее победить пандемию, - отмечает Марат Атаназаров.

В Актау школьный педагог вместе с учеником собрали терминал «Антивирус»


Терминал предназначен для установки в местах большого скопления людей. Главная особенность- автоматизированность. Также в целях безопасности и сохранности терминал оснащён видеокамерой.

Недавно изобретатели заняли первое место на областном этапе конкурса научных проектов «Дарын» и получили путёвку на республиканский этап.



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Комментарии ( 1 )

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diger (Посетители) Сегодня, 14:31
"Я верю, что если такие терминалы установить во всех учреждениях образования, детских садах и общественных местах, это поможет скорее победить пандемию", 2 года прошло, а пандемию никто не победил... Её и через 1000 лет, не победит никто.
 
 

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