В Актау школьный педагог вместе с учеником собрали терминал «Антивирус»

Новое устройство в качестве эксперимента установлено в данной школе.Терминал оснащён ультразвуковым датчиком, который измеряет температуру тела человека и автоматически распыляет антисептик для обработки рук. Также нажав специальные кнопки, можно получить маски для детей и взрослых. Кроме того, на терминале установлено приложение «Ashyk».- В настоящее время врачи говорят, что одним из способов борьбы с вирусом является ношение масок, обработка рук антисептиком и избежание контакта с людьми. Я верю, что если такие терминалы установить во всех учреждениях образования, детских садах и общественных местах, это поможет скорее победить пандемию, - отмечает Марат Атаназаров.Терминал предназначен для установки в местах большого скопления людей. Главная особенность- автоматизированность. Также в целях безопасности и сохранности терминал оснащён видеокамерой.Недавно изобретатели заняли первое место на областном этапе конкурса научных проектов «Дарын» и получили путёвку на республиканский этап.